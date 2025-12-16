Causa Cuadernos: nuevos testimonios ponen a Cristina Kirchner en la cúspide de la red de coimas

El Tribunal Oral Federal 7 reanudó este martes la décima audiencia del juicio por la causa Cuadernos , que tiene a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner como principal imputada. Durante la jornada, los secretarios del tribunal continuaron con la lectura de los aportes realizados por imputados colaboradores en el tramo conocido como "La Camarita".

Las declaraciones leídas durante la audiencia expusieron detalles sobre el presunto mecanismo de coordinación de obras públicas y pagos irregulares. El empresario Juan Chediack declaró que la expresidenta " tenía una relación directa con José López y con Ernesto Clarens ", y afirmó que el primero "tenía listas con las empresas que no podían trabajar y tenía listas con prioridades de pago de la Dirección Nacional de Vialidad".

Por su parte, Ernesto Clarens, identificado como el financista vinculado al kirchnerismo, proporcionó ejemplos concretos sobre "cómo actuaba la entonces Presidenta al momento de impartir órdenes y coordinar los distintos eslabones para que luego le rindieran cuentas acerca del producto derivado de sus decisiones".

Según las declaraciones de Clarens leídas en el tribunal, en 2011 "López le informó que por orden de Cristina Fernández debería darle apoyo a Gotti Hnos y que como la empresa no tenía buenos antecedentes iba a trabajar como subcontratista de firmas que tuvieran obras adjudicadas, a las que aportaría su capacidad de construcción (equipos y personal)".

El mismo testimonio incluyó que había recibido instrucciones de José López, "por parte de Cristina Fernández, para que asignara a Cristóbal López la obra correspondiente a la Ruta Nacional 40, tramo Perito Moreno-Bajo Caracoles, en el cual resultó adjudicatario la firma CPC SA, conforme la información aportada por la Dirección Nacional de Vialidad".

¿Qué rol se le atribuye a Cristina Kirchner en la estructura?

Durante la lectura del requerimiento de elevación a juicio, se escuchó en la sala: "Cristina Kirchner se encontraba en la cúspide de la pirámide esquemática destinada a recolectar la mayor cantidad de dinero posible, de forma tal que todos los eslabones que se encontraron debajo, fueron instaurados, en cierto punto, a través de su aprobación".

Según el documento judicial, figuras relevantes como Julio Miguel De Vido, Ernesto Clarens y José Francisco López –todos señalados como integrantes de la misma asociación– "cumplieron el rol que ella misma les otorgó, y en base a los cuales debían impartir de las directivas con el propósito de obtener aportes por parte de los referentes de la compañía".

¿Cómo funcionaba el mecanismo de retribuciones?

El requerimiento fiscal sostiene que, a cambio de ese mecanismo, la expresidenta "se comprometió a darles ventajas y/o favores específicos en los procesos administrativos que se encontraban en curso, de manera tal de ser recompensados económicamente por esos pagos derivados a las arcas propias de los representantes estatales".