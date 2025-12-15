Causa Cuadernos: quedó remodelada la Sala AMIA y está lista para el inicio del juicio presencial

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso la utilización del Salón Auditorio Sala AMIA, recientemente remodelado en el edificio de Comodoro Py 2002, como nuevo espacio para la realización de juicios orales de gran envergadura. La decisión se da en el marco de las obras de mejora edilicia impulsadas por el Poder Judicial y resulta clave para destrabar el avance del juicio por la causa Cuadernos.

La puesta en valor de la Sala AMIA incluyó una intervención integral del espacio, con la reparación de pisos técnicos y cielorrasos, la incorporación de panelería acústica, la colocación de nuevas baldosas y un moderno sistema de iluminación. Además, se instalaron detectores de humo, cartelería de seguridad, se realizaron tareas de pintura general y se incorporó equipamiento audiovisual de última generación. También fueron renovados los sanitarios públicos y el foyer de acceso al auditorio.

SALA AMIA NA Una sala lista para que el juicio de la causa Cuadernos pase a la presencialidad La habilitación de este espacio permitirá al Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7), encargado de llevar adelante el juicio por la causa Cuadernos, avanzar con la modalidad presencial, luego de que sus integrantes manifestaran en reiteradas oportunidades las dificultades edilicias para desarrollar audiencias de gran escala.

sala amia NA La obra fue ejecutada por la Dirección General de Infraestructura Judicial, bajo la supervisión de la Intendencia de la Cámara Federal de Casación Penal, y demandó una inversión total de 162.434.175 pesos. Los trabajos se enmarcan en el Plan General de Obras del Consejo de la Magistratura, orientado a adecuar los edificios judiciales a los requerimientos del nuevo Sistema Acusatorio.