Causa Cuadernos: la bochornosa aparición de Juan Manuel Abal Medina en plena audiencia virtual

El exjefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina protagonizó un insólito momento este viernes al aparecer sin remera en plena séptima audiencia virtual de la causa Cuadernos, en la que él y otros exfuncionarios kirchneristas son investigados por el supuesto cobro de coimas por parte de empresarios de la obra pública.

En las imágenes, donde su rostro no llega a verse, se lo observa con el torso descubierto, de pie y moviéndose dentro de su oficina, ubicada frente a una estantería con libros.

El exfuncionario de Cristina Kirchner quedó complicado en la causa luego de que se hallaran dos pendrives pertenecientes a su secretario personal, con información “detallada” sobre el financiamiento de la campaña electoral de 2013. Ese material fue interpretado por los fiscales como un posible indicio de que había conocimiento interno sobre los movimientos de dinero vinculados a la recaudación ilegal que describen los cuadernos de Oscar Centeno.

Abal Medina Además, su nombre apareció mencionado en distintos tramos de la causa ligada al presunto sistema de cobro de sobornos por parte de empresarios vinculados a la obra pública. La Justicia sostiene que, durante los gobiernos kirchneristas, funcionó una estructura organizada y jerarquizada para la recaudación de fondos irregulares, y busca determinar si Abal Medina tuvo participación, o al menos responsabilidades políticas, dentro de ese esquema.

A esto se suma que, durante las audiencias, tanto la fiscalía como la UIF señalaron que existía un mecanismo sistemático para colectar dinero ilegal destinado tanto al enriquecimiento personal como al financiamiento político.