El Gobierno se despegó de los policías que detuvieron manifestantes en la Legislatura

Desde el Gobierno salieron a despegarse del accionar policial y señalaron que en octubre se iniciaron dos expedientes contra los efectivos por lo ocurrido.

El 23 de octubre hubo una manifestación de organizaciones que se oponen a la minería en la puerta de la Legislatura que terminó con incidentes y detenidos. El hecho generó una fuerte polémica porque las personas aprehendidas por la policía fueron ingresadas a la Legislatura.

En la causa judicial hay videos de todo lo ocurrido. Y entre las piezas audiovisuales están los registros tomado por las cámaras de la propia policía, es decir los "BodyCam" que tienen en los chalecos algunos agentes policiales. Entre otras cosas, lo que generó polémica es el uso del edificio de la Casa de las Leyes como sitio para detener y reprimir a los manifestantes.

Policía detenidos legislatura En las imágenes se ven forcejeos, algunos golpes y cómo uno de los detenidos fue ingresado a la Legislatura. Esos hechos terminaron con dos personas detenidas. Los videos están en la causa judicial y, de hecho, fueron pedidos por el Ministerio Público Fiscal.

La respuesta del Gobierno Desde el Gobierno salieron a despegarse del accionar policial y señalaron que en octubre se iniciaron dos expedientes por el hecho: uno penal (P-113748/25, a cargo de la UFI de Homicidios y Violencia Institucional) y otro administrativo, correspondiente a la investigación sumarial del Ministerio (EX-2025-8548339-GDEMZA-IGS#MSEG).

"La conducta del policía dentro de la Legislatura -registrada mientras custodiaba al detenido- no responde a lo instruido ni a lo requerido al personal. Por eso se abrieron ambas investigaciones. Incluso fue el propio Ministerio quien aportó la evidencia digital para la investigación y/o compulsa", indicaron.