Viaje frustrado: 125 argentinos fueron detenidos en Brasil por viajar sin papeles para trabajar en la cosecha
La Policía Federal de Brasil interceptó a dos micros con 125 argentinos que habían cruzado la frontera sin cumplir los requisitos migratorios.
La Policía Federal de Brasil retuvo a aproximadamente 125 argentinos que se encontraban en situación migratoria irregular en el municipio de Guaraciaba, estado de Santa Catarina.
Según informó la fuerza de seguridad del país vecino, el operativo tuvo lugar el lunes 1° de diciembre, cuando dos micros con pasajeros provenientes de Argentina fueron interceptados en un control migratorio.
De acuerdo a lo trascendido, los detenidos tenían como destino final la ciudad brasileña de Ituporanga, donde planeaban incorporarse a trabajos en las cosechas de cebolla y tabaco. En suma, la Policía Federal informó que ninguno de los pasajeros contaba con la documentación necesaria para ingresar al país ni había realizado los trámites migratorios obligatorios.
Qué pasó tras la detención de los argentinos en Brasil
Tras la inspección de los vehículos, los 125 argentinos fueron trasladados a la delegación local de la Policía Federal, donde se inició el proceso administrativo de deportación. Además de la expulsión del territorio brasileño, las autoridades aplicaron multas a los implicados y registraron su ingreso en la base de datos nacional, lo que implicará una prohibición para volver a ingresar al país por un período determinado.
Las autoridades informaron que estos procedimientos se enmarcan en un conjunto de acciones que se vienen desarrollando en la región de la Triple Frontera, una zona que ha sido objeto de investigaciones por parte de las fuerzas de seguridad brasileñas, debido al aumento de casos vinculados con la promoción de la migración ilegal.