Sin asfalto: el idílico pueblo de Brasil que esconde lagunas transparentes y calor en julio

Jericoacoara es el pueblo que parece sacado de una película vieja y enamora con sus lagunas crsitalinas rodeadas de dunas.

El rincón de Brasil que impresiona por su belleza.

Las vacaciones de invierno están a la vuelta de la esquina y es la mejor oportunidad para visitar lugares paradisíacos. Brasil está repleto de ellos pero solo algunos son recomendables para visitar en julio porque mantienen temperaturas agradables y hay una gran variedad de actividades para hacer.

El pueblo de Jericoacoara llama la atención porque está aislado del mundo exterior por un parque de dunas. Sus calles están hechas de arena y no existe el alumbrado público, sino que las luces provienen de los locales y las estrellas, dando la sensación de un rincón extraído del pasado.

Pero a pesar de su aspecto rústico, el pueblo cuenta con restaurantes de nivel internacional, bares con música en vivo y puestos callejeros en las calles principales.

Jericoacoara El pueblo de Brasil que se puede visitar en julio. Archivo Lagunas llenas y atardeceres mágicos: los motivos para viajar en julio Con julio llega el invierno, pero brinda una magia especial a Jericoacoara. En primer lugar porque las lagunas de agua dulce y cristalina están completamente llenas, mostrando todo su esplendor. Y en segundo lugar porque es el único momento del año en donde el sol se alinea con un arco de rocas y crea un atardecer único.

Jericoacoara p Un lugar para relajarse en julio con hamacas y aguas cálidas. Archivo Qué hacer en este pueblo Este pueblo cuenta con una gran variedad de actividades, pero algunas de ellas son destacadas.