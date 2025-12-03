Asesinó a un chico de 15 años, quedó libre y ahora no para de ser detenido por asaltos a choferes

A comienzos de 2020, una guerra entre bandas del asentamiento Néstor Kirchner , ubicado en la triple frontera entre Maipú , Godoy Cruz y Luján de Cuyo , desembocó en el asesinato de Agustín Exequiel Galdame , alias Nino, un chico de 15 años. Cinco años después, uno de los condenados por ese crimen volvió a caer en las garras policiales.

Se trata de Brandon Emanuel Álvarez Valdivia , quien fue detenido la madrugada del martes por el intento de robo al chofer de una popular aplicación de viajes en Las Heras . El sospechoso tenía en su poder un arma de fuego e iba en compañía de su pareja, una muchacha de 20 años, quien también resultó aprehendida.

Pero eso no es todo, ya que a comienzos de octubre Álvarez Valdivia fue atrapado en otro hecho de similares características , en el mismo departamento. En esa oportunidad, un cómplice disparó contra policías para darse a la fuga.

Por ese motivo, sospechan que podría estar relacionado con diversos hechos de inseguridad que vienen sufriendo trabajadores del volante en el distrito de El Resguardo , ubicado hacia el norte de la villa cabecera lasherina.

El procedimiento tuvo lugar pasadas las 2.30 cuando personal de la Unidad Especial de Patrullaje Las Heras ( UEP ) realizaba un recorrido preventivo por el interior del barrio Estación Espejo , más conocido como Los Cinco Mil Lotes , donde visualizaron un Volskwagen Track gris con vidrios polarizados que circulaba por calle Videla.

Acto seguido, el rodado giró hacia el este de calle México y fue rápidamente interceptado por los efectivos, quienes constataron que se trataba de un chofer de Uber que trasladaba a una pareja.

WhatsApp Image 2025-12-02 at 09.06.01 (1)

Frente a la actitud sospechosa de los pasajeros, se les realizó el palpado de seguridad, pero el resultado fue negativo. No obstante, los uniformados notaron que habían dejado un morral debajo de la butaca del acompañante y al revisarlo descubrieron en el interior una pistola Bersa Thunder calibre 22, cargada con tres proyectiles, detallaron las fuentes policiales.

En tanto, al identificar a los sospechosos, constataron que se trataba de Álvarez Valdivia, quien cuenta con un extenso prontuario y conocían por su reciente detención. En tanto, su novia fue individualizada como Luisana Aylen Rosales Osorio.

PORTADA Luisana Rosales

Posteriormente, los funcionarios le dieron intervención a una ayudante fiscal de turno en la Oficina Fiscal Las Heras N°2, quien dispuso la aprehensión de Álvarez Valdivia por el delito de portación de arma de fuego y de su pareja por averiguación de antecedentes.

La hipótesis de los policías es que la pareja planeaba asaltar al chofer del Uber y todo fue evitado gracias a las tareas de prevención del personal de la UEP Las Heras.

Su anterior caída

El otro caso que fue protagonizado por Álvarez Valdivia se registró hace exactamente dos meses, pasada la 1 del viernes 3 de octubre, cuando efectivos lasherinos detectaron un Fiat Cronos blanco en situación sospechosa en el cruce de San Martín y Maza.

Luego de realizar un seguimiento, le hicieron toques de sirena a la altura de la intersección de calle Lamadrid y callejón Moyano. En ese momento, un sujeto descendió por el lado del acompañante, desenfundó un arma de fuego y disparó contra el personal policial. Acto seguido, se dio a la fuga a pie hacia el asentamiento Todos Unidos, de acuerdo con la información.

PORTADA Brandon Álvarez Álvarez Valdivia tras su detención en octubre. MDZ

Tras ese momento de tensión, los policías entrevistaron al conductor del rodado, quien estaba trabajando para la aplicación Maxim y aseguró que estaba sufriendo un asalto. Además, agregó que el cómplice del sujeto que se dio a la fuga continuaba en el asiento trasero.

Fue así que Álvarez Valdivia fue detenido y puesto a disposición de la Justicia, aunque no tardó en regresar a las calles, para ahora volver a quedar tras las rejas.

El asesinato de Nino Galdamez

El chico de 15 años fue asesinado el viernes 21 de febrero de 2020 en el asentamiento Néstor Kirchner de Maipú. Ese día, alrededor de las 15.30, policías fueron alertados sobre abundantes detonaciones de arma de fuego en ese complicado sector de la denominada triple frontera, donde se venían registrando varios enfrentamientos armados en los días previos.

Al parecer, dos bandas que se disputaban el control de la venta de drogas en la zona, protagonizaron un cruce a tiros en el que resultó herido Galdamez, quien era relacionado con una de las facciones, pero no estaba directamente vinculado al conflicto.

Lo cierto es que el adolescente recibió un impacto de bala en el abdomen, quien murió horas después en un nosocomio de la provincia.

Portada Nino Galdame

Por el hecho fueron detenidos cinco sospechosos, pero sólo tres de ellos terminaron condenados al año siguiente: Jorge Ávila y su hijo Rodrigo, recibieron una pena de 3 años de cárcel en suspenso por el delito de homicidio en riña; mientras que Álvarez Valdivia también fue sentenciado a 4 años de prisión efectiva, ya que se le unificó una condena anterior.

Ahora, luego de purgar ese castigo y quedar en libertad, Álvarez Valdivia volvió a protagonizar episodios delictivos y quedó nuevamente complicado con la Justicia.