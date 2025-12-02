Pelea fatal por una heladerita: condenaron a una pareja por el asesinato a puñaladas de su vecino en Maipú

La pareja acusada por el asesinato de Matías García Tejada (35) confesó este martes la autoría en el marco de un juicio abreviado y el caso terminó en condena . Las penas fueron de 9 años de cárcel para Francisco Fernández Garón , autor del crimen, y 5 años y 6 meses de prisión para Belén Lourdes Coria , quien tuvo una participación menor.

El fallo contra los responsables del crimen ocurrido en febrero de este año en Gutiérrez , Maipú, fue dictado por la jueza María Julieta Espinola, del Juzgado Penal Colegiado N°2 , quien homologó el acuerdo entre el fiscal de Homicidios Gustavo Pirrello y los abogados defensores de la pareja.

La situación de los condenados se había complicado luego que testigos relataran a los detectives los detalles del caso , donde ubicaron a Fernández y Coria como los protagonistas del conflicto que desató el ataque a puñaladas a García Tejada. Tras esto, ambos fueron sometidos a prisión preventiva en abril de este año por decisión de la misma jueza que este martes dictó la sentencia.

De esas declaraciones surgió que todo desembocó en el hecho de sangre perpetrado la noche del 22 de febrero, cuando se desató un conflicto entre García Tejada y la pareja que vivían en la misma cuadra que la víctima.

En medio de la disputa, Coria le facilitó un cuchillo a Fernández , quien lo utilizó para perpetrar el asesinato de múltiples puñaladas. Por eso, el último fue imputado por homicidio simple en calidad de autor, mientras que la mujer quedó acusada por el mismo delito, pero en el rol de partícipe secundaria.

Los detalles del asesinato en Maipú

De acuerdo con la reconstrucción que realizaron los pesquisas del caso, pasadas las 20 de dicha fecha, cuando varios llamados a la línea de emergencias 911 alertaron sobre un hombre herido de arma blanca sobre calle Carlos Gardel al 300.

Portada Matías García Tejada.jpg

Los efectivos policiales de la Comisaría 54° que llegaron hasta el lugar se encontraron con García Tejada tendido en la vía pública y juntó a él se encontraba su novia, quien les relató que un vecino fue el autor del ataque y que se había dado a la fuga.

Mediante las características físicas y de vestimenta que aportó la mujer, los uniformados lograron atrapar al sospechoso en el cruce de calles Maza e Yrigoyen, a metros de una parada del Metrotranvía.

En paralelo, personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) arribó a la escena y constató que García Tejada había fallecido producto de las múltiples lesiones cortopunzantes sufridas en el antebrazo derecho y el pecho.

En ese momento, la pareja de la víctima hizo entrega del cuchillo que descartó el autor y también marcó Coria como partícipe, por lo que fue rápidamente detenida en su domicilio.

De esa forma, ambos sospechosos quedaron tras las rejas y, casi un año después del hecho, este martes la Justicia los condenó por el asesinato.