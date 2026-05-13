Salió a tomar una cerveza, incumplió con una condena condicional y terminó preso

El sujeto fue captado por un video de las cámaras del sistema CEO. Fue detenido en pleno centro de la Ciudad de Mendoza.

La Policía detuvo a un hombre que incumplió con una condena condicional. La secuencia quedó registrada en un video (foto ilustrativa).

Un hombre fue capturado este miércoles luego de que violara los requisitos interpuestos en una condena condicional con la que había sido beneficiado. El hecho ocurrió en la Ciudad de Mendoza tras una alerta generada por las cámaras del sistema CEO. La detención quedó registrada en un video difundido por las autoridades.

De acuerdo a la información oficial, el sujeto, de 30 años, había sido juzgado por el delito de homicidio en grado de tentativa. Luego del proceso judicial, se le otorgó el beneficio de prisión condicional.

Según detalló la ministra de Seguridad, Mercedes Rus, la Policía logró hacerle un seguimiento en tiempo real, lo que permitió identificarlo y corroborar que tenía pedido de captura mediante el uso del sistema Tetra. De acuerdo a los datos obtenidos, se detectó que el sujeto ere requerido por la justicia desde diciembre de 2025.

A partir de la información recolectada, los efectivos policiales se desplazaron hasta el lugar donde se encontraba el hombre y se procedió a su captura mientras tomaba cerveza acompañado por otra persona.

"A los que incumplen la ley, los acorralamos. Con coordinación con la Justicia, tecnología y presencia policial reaccionamos de inmediato ante cada alerta para cuidar a los mendocinos de ley. En Mendoza el orden no se negocia y la seguridad es prioridad", sentenció Rus en un posteo en sus redes.