Juan Darthés aún no irá a la cárcel pese a que la Justicia brasileña ratificó la condena: el por qué

La Justicia brasileña ratificó que el actor Juan Darthés deberá cumplir una condena por abuso sexual de 6 años debido a la denuncia realizada en 2018 por la actriz Thelma Fardín. Sin embargo, todavía no irá a la cárcel.

En diálogo con MDZ , desde São Paulo, el analista internacional Gustavo Segré explicó que "la defensa de Darthés aplicó un recurso que, por procedimiento, le llega a un juez solo", y este magistrado del Superior Tribunal de Justicia niega el recurso. "Eso genera que, quien tenga dinero, aplica un agravo del regimiento interno, pidiéndole al juez que se expida el Superior Tribunal de Justicia, que es la tercera instancia".

"A partir de ahí, el tribunal- que son los 5 jueces- dicen si procede o no el recurso", señaló. En caso de que no proceda, la defensa "todavía tiene la condición de la Corte Suprema"; pero, "si procede, empieza el proceso del tercer recurso".

De esta manera, tanto si lo gana Juan Darthés como si lo pierde, una de las dos partes va a apelar a la Corte brasileña. "Y solamente después de que la Corte se expida, es el transito en juzgado y, a partir de ahí empieza el cumplimiento de la pena ".

La denuncia se basaba en los hechos ocurridos en 2009, cuando Fardín tenía 16 años y el actor 45 y se encontraban de gira en Nicaragua por el programa de televisión llevado al teatro Patito Feo.

La reacción de Thelma Fardín a la condena efectiva de Darthés

Tras la noticia, la actriz posteó a través de sus redes sociales sus agradecimientos al apoyo recibido por parte de sus seguidores con un video que muestra todo el camino recorrido desde el momento de la denuncia hasta la actualidad.

"Ganamos otra vez", escribió en la descripción de la publicación, en la que también mencionó a las otras mujeres que decidieron dar un paso al frente y denunciar los presuntos abusos que también habían sufrido por parte de Juan Darthés.

Thelma Fardín Reacción Condena A Juan Darthés Posteo Redes Instagram: @soythelmafardin

A su vez, agradeció a “todas las personas que me escriben, me cuentan sus historias y me cruzan en la calle y se les pianta una lágrima, nos fuimos curando entre todas” y estableció que “nosotras ganamos muchas veces ,en el 24, en el 25 y ahora en el 26. Y esta vez que le rechazan los últimos dos recursos en las cámaras más altas de Brasil, en este juicio que fue eterno, que duró ocho años, estoy sola en mi casa y no sé qué hacer y le mando mensajes a la gente que quiero y lo que me sale es agradecer".

"Le quiero contar a toda esa gente, porque lo que necesito hacer es agradecerles", se sinceró Fardín, y añadió: "porque si yo gané y si ganamos todas, es gracias a un montón de gente de cerca, de lejos, que sabe que me sostuvo y que no lo sabe, pero que también me sostuvo desde lo más, más, más profundo de mi corazón a todo el mundo. Gracias a todos por estar ahí. Gracias”.

La respuesta de Amnistía Internacional

Por otro lado, Amnistía Internacional Argentina apoyó el fallo contra Darthés, por lo que esta acción de la Justicia brasileña "ratifica que los hechos ya fueron probados y que no corresponde volver a discutirlos en esta instancia".

"Es un avance importante en un proceso histórico y un mensaje claro: la violencia sexual contra niñas y adolescentes debe ser investigada y sancionada", resaltó la publicación realizada por el organismo.

Thelma Fardin Amnistía Internacional

"Después de años de lucha, es también una señal sobre la importancia de una justicia que escucha y actúa con perspectiva de género".

Amnistía Internacional Argentina celebró el fallo y lo definió como un avance clave en un proceso judicial histórico por violencia sexual, al destacar la relevancia de escuchar a las víctimas y juzgar con perspectiva de género.

El caso tuvo un extenso recorrido: la actriz declaró en reiteradas oportunidades y fue sometida a múltiples pericias. En mayo de 2023, la Justicia había absuelto a Juan Darthés, pero esa decisión fue apelada y revertida el 10 de junio de 2024, cuando un tribunal brasileño lo condenó a seis años de prisión por mayoría.

Casi diez meses después, la sentencia fue ratificada por el Tribunal Regional Federal de San Pablo, esta vez con el respaldo de cinco jueces, lo que terminó de consolidar la condena.