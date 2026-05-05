Finalmente, la Justicia de Brasil ratificó la condena de seis años de prisión a Juan Darthés por abuso sexual luego de la denuncia que realizó Thelma Fardín . Si bien confirmaron la pena, restan instancias para que quede firme oficialmente.

La denuncia se basaba en los hechos ocurridos en 2009, cuando Fardín tenía 16 años y el actor 45 , y se encontraban de gira en Nicaragua por el programa de televisión llevado al teatro Patito Feo.

Thelma Fardín dialogó con Eduardo Feinmann en A24 y habló sobre esta información que representa una nueva victoria para ella: "Siempre la voz de las víctimas tiene prioridad absoluta y siempre las queremos escuchar", expresó el periodista y le dio paso a Thelma , quien corrigió lo expresado por el corresponsal de A24 en Brasil.

Thelma Fardín rompió el silencio y explicó por qué Juan Darthés no irá aún a la cárcel

"Después de ocho años de proceso, para mí es fundamental que sea claro porque es mucho lo que pasamos y lo que logramos también. Explicar entonces que lo que se negó fue la apelación tanto al Supremo Tribunal Federal de Brasil como al Superior Tribunal de Justicia (STJ)", aclaró la actriz.

Captura de pantalla 2026-05-05 202826 Thelma Fardín dejó en claro en qué situación se encuentra Juan Darthés. Foto: captura de video / A24.

En detalle: por qué Juan Darthés no irá a prisión todavía

En diálogo con MDZ, desde São Paulo, el analista internacional Gustavo Segré explicó que "la defensa de Darthés aplicó un recurso que, por procedimiento, le llega a un juez solo", y este magistrado del Superior Tribunal de Justicia niega el recurso. "Eso genera que, quien tenga dinero aplique un agravio del regimiento interno, pidiéndole al juez que se expida el Superior Tribunal de Justicia, que es la tercera instancia".

"A partir de ahí, el tribunal- que son los 5 jueces- dicen si procede o no el recurso", señaló. En caso de que no proceda, la defensa "todavía tiene la condición de la Corte Suprema"; pero, "si procede, empieza el proceso del tercer recurso".

De esta manera, tanto si lo gana Juan Darthés como si lo pierde, una de las dos partes va a apelar a la Corte brasileña "y solamente después de que la Corte se expida, es el tránsito en juzgado y, a partir de ahí, empieza el cumplimiento de la pena".