Accidente en San Carlos: cuatro personas heridas tras el vuelco de un auto

El accidente se produjo en la zona de Tres Esquinas, San Carlos, luego de que el conductor del rodado perdiera el control.

Un fuerte accidente se registro este lunes en la tarde en el departamento de San Carlos. En el hecho una camioneta Renault Sandero volcó cuando circulaba por el carril Casas Viejas. Como consecuencia del accidente el conductor y los acompañantes resultaron gravemente heridos.

Al lugar asistieron efectivos de la Policía Científica y personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), quienes constataron la situación y realizaron la respectiva asistencia a los involucrados. Por causas que aún se investigan, el conductor del rodado perdió el control del automóvil, provocando el vuelco.

El accidente Según información policial, el hecho ocurrió alrededor de las 17 en la intersección de carril Casas Viejas y calle La Cancha, en San Carlos. Un llamado a la línea de emergencia 911 alertó sobre el accidente y al arribar al lugar, efectivos constataron el vuelco de un vehículo Renault Sandero que circulaba en sentido sur.

Como consecuencia del impacto, todos los ocupantes sufrieron traumatismos de distinta consideración. Además, personal del SEC asistieron al lugar, constatando que uno de los acompañantes presentaba una fractura de clavícula, por lo que fue trasladado junto al resto al Hospital Scaravelli para una mejor evaluación.