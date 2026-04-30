Conmoción en París: una conductora en formación chocó y cayó con un colectivo al río Sena

El grave accidente ocurrió este jueves por la mañana, cerca de las 9.30, al sur de París, en Juvisy-sur. Tras una maniobra a la salida de una estación, un colectivo conducido por una chofer en formación terminó dentro del río Sena. Tras el rescate, no se reportaron víctimas fatales.

Según las primeras informaciones, al salir de la terminal, el vehículo no dobló donde debía, siguió derecho e impactó contra un auto que estaba estacionado.

Tras el operativo de rescate, se realizó otro operativo para sacar del agua el coletivo y el vehículo.

Producto del choque, la unidad de la línea 4116, que circulaba con solo cuatro personas a bordo —la chofer, el instructor y dos pasajeros—, terminó en el agua junto al otro vehículo, que se encontraba sin ocupantes, en una zona cercana al puente de la Primera Armada Francesa.

Afortunadamente, las primeras personas en socorrer a los ocupantes fueron integrantes de un club de remo que navegaban por el río en ese momento. Al ver la escena, se acercaron rápidamente para asistir a quienes habían caído al agua.

Colectivo Río Sena

Más tarde llegaron bomberos, policías, buzos de rescate, otras autoridades y hasta un helicóptero, en el marco de un amplio operativo para socorrer a las personas involucradas.

Tras las primeras averiguaciones, las autoridades determinaron que la conductora en formación contaba con la licencia correspondiente y realizaba el trayecto en condiciones normales. Además, se puso en marcha un operativo para retirar el colectivo y el auto del río.