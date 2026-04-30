Israel intercepta la flotilla humanitaria hacia Gaza y la deja a la deriva en el mar

La Flotilla Global Sumud, que navega rumbo a la Franja de Gaza con 58 barcos , reportó este jueves que las fuerzas navales de Israel interceptaron, abordaron e inutilizaron sistemáticamente varios barcos , dejando intencionadamente a cientos de civiles a la deriva y ante una tormenta inminente.

"Esta noche, el mundo presencia la exportación de la doctrina de abandono planificado del ejército de Israel. En una violenta incursión en aguas internacionales, las fuerzas navales israelíes interceptaron, abordaron e inutilizaron sistemáticamente varios barcos de la Flotilla Global Sumud", explicaron en su canal de Telegram.

Durante la madrugada denunciaron que Israel había interceptado a 22 barcos en aguas internacionales cerca de las costas de Grecia, después de haber denunciado horas antes que estaban siendo rodeados por embarcaciones israelíes, según su rastreador.

"Tras destrozar los motores y destruir los sistemas de navegación, el ejército se retiró, dejando intencionadamente a cientos de civiles a la deriva en embarcaciones averiadas e inoperativas, directamente en la trayectoria de una tormenta inminente", añadieron.

Israel contra la flotilla humanitaria

Además, destacaron que Israel "bloqueó las comunicaciones con múltiples embarcaciones, impidiendo que pudieran coordinarse o pedir ayuda".

"Mientras los participantes de la flotilla se enfrentan a una trampa mortal calculada en el mar, el pueblo de Gaza sigue siendo el principal objetivo de una implacable campaña de hambruna y matanza que dura ya años. La lógica empleada esta noche es idéntica: el Estado de Israel crea las condiciones para la muerte, sabotea los medios de supervivencia y luego espera a que la naturaleza o las circunstancias hagan el trabajo", denunciaron a través de Telegram.

La operación de interceptación se desarrolló de forma escalonada durante toda la madrugada y tuvo lugar a más de 1.000 kilómetros de territorio de Israel y en aguas internacionales. Algunas interceptaciones se produjeron cerca de territorio griego y muchos barcos recalcularon su ruta como consecuencia.

Los israelíes guardan silencio sobre la acción

Ni el Gobierno israelí ni sus Fuerzas de Defensa (FDI) han reivindicado oficialmente la intervención; sin embargo, el enviado de Israel ante la ONU, Danny Danon, afirmó en X que "otra flotilla provocadora fue interceptada antes de llegar" a su área.

Asimismo, el diario israelí Haaretz afirma en su portada que oficiales de Defensa israelíes han confirmado la "continua interceptación" de barcos de la flotilla.

La flotilla zarpó el pasado domingo desde el puerto italiano de Augusta (sur) con el objetivo de cruzar el Mediterráneo y llegar a la Franja de Gaza para entregar ayuda humanitaria a la población palestina.

Israel detiene a 175 personas y 24 naves

El Ministerio de Exteriores israelí informó este jueves de la detención de unos 175 activistas que participaban en la Flotilla Global Sumud con destino a Gaza, quienes están siendo trasladados a Israel tras la interceptación de sus barcos en aguas internacionales cerca de las costas de Grecia, a unos 1.200 kilómetros de la Franja de Gaza.

El comunicado, publicado en los canales de Exteriores, adjunta un video en el que se observa a una docena de activistas realizando volteretas y jugando con equipamiento del buque israelí con inscripciones en hebreo. Efe