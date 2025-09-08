Atacan a un barco de la flotilla que lleva a Greta Thunberg con ayuda humanitaria a Gaza
El “Barco Familiar” de la Flotilla Global Sumud, en la que participa Greta Thunberg, fue alcanzado por un dron en el puerto tunecino de Sidi Bou Said.
Un buque de la Flotilla Global Sumud (GSF), que transporta ayuda humanitaria hacia Gaza y en la que participa la activista climática Greta Thunberg, fue atacado mientras permanecía atracado en el puerto tunecino de Sidi Bou Said, en la costa noreste del país. Según confirmaron los propios tripulantes, la embarcación conocida como el “Barco Familiar” resultó alcanzada por lo que se sospecha fue un dron.
“La Flotilla Global Sumud (GSF) confirma que una de sus embarcaciones principales, conocida como el 'Barco Familiar', que transportaba a miembros del Comité Directivo de la GSF, fue impactada por lo que se sospecha es un dron”, señalaron en su cuenta oficial de X. Pese al ataque, aseguraron que “todos los pasajeros y la tripulación se encuentran a salvo” y remarcaron que acciones de este tipo, “dirigidas a intimidar y frustrar”, no impedirán que continúen con su misión.
Pese al ataque, se mantiene el plan de zarpar hacia Gaza
De acuerdo con portavoces tunecinos que viajaban en la nave, el incendio generado fue “superficial” y el buque “puede viajar” este miércoles rumbo a Gaza. El portavoz magrebí de la flotilla, Wael Naouar, difundió un video en el que convocó a los tunecinos a proteger las embarcaciones durante la noche, ya que “solamente los tunecinos son los que quedarán para vigilar”.
Tras el incidente, cientos de ciudadanos acudieron al puerto en señal de respaldo, coreando consignas como “viva, viva Palestina”. En paralelo, los organizadores aseguraron en Facebook que el ataque, que atribuyen a Israel, “no les frena de su objetivo” de romper simbólicamente el bloqueo marítimo sobre la Franja.
La relatora especial de la ONU, Francesca Albanese, también confirmó que el barco fue atacado “aparentemente por un dron en el puerto de Túnez” y alertó que “otras dos flotillas se dirigen a Túnez y necesitan protección urgente”.
Una de las tripulantes, Yasemin Acar, explicó en Instagram que “un dron pasó justo encima, lanzó una bomba, esta explotó y el barco se incendió. Todos en el barco están bien”.
La expedición humanitaria, con Greta Thunberg entre sus participantes más reconocidos, mantiene su plan de partir hacia Gaza pese al ataque, reafirmando su objetivo de denunciar el bloqueo en la Franja.