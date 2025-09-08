"Váyanse ahora", la dura advertencia de Netanyahu a la población de Gaza

El primer ministro israelí emitió un comunicado y dio una advertencia a Gaza después del ataque donde seis personas perdieron la vida.

Este lunes, después del ataque de dos hombres armados en Israel, el primer ministro del país, Benjamin Netanyahu, dio una advertencia a toda la población de la ciudad de Gaza. Todo esto ocurre en un contexto en el que el mandatario se encontraba comandando un fuerte avance militar en la zona.

Tras el ataque en una parada de colectivo en pleno centro de Jerusalén, el mandatario difundió un video en el que expresó: "En dos días hemos derruido 50 torres terroristas, y este es solo el principio de la intensificación de las maniobras terrestres en Ciudad de Gaza. Le digo a los residentes: han sido advertidos, ¡váyanse ahora!".

Además, aseguró: "Todo esto es solo una introducción, un preludio, a la poderosa operación principal: una maniobra terrestre de nuestras fuerzas, que ahora mismo están organizándose y reuniéndose sobre la ciudad de Gaza".

El ataque del ejército de Israel Hace algunos días, el Ejército había notificado sobre un ataque a unos edificios en la ciudad de Gaza, que calificaron como "infraestructura terrorista". Esto se anunció para que pudieran ser evacuados, ya que poco tiempo después se llevó a cabo.

Este contexto de fuerte ofensiva israelí en Gaza se debe a que en agosto el Ejército había aprobado el plan propuesto por el primer ministro de ocupar la ciudad.