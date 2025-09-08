Quien era Sarah, la argentina que murió en el tiroteo en Israel

La mujer esperaba el colectivo cuando dos hombres armados dispararon y asesinaron a seis personas, entre ellas esta mujer argentina.

Sarah Mariela Voloj de Mendelson, la ciudadana argentina que falleció este lunes en el ataque en Israel.

Un lamentable hecho ocurrió este lunes por la mañana en Jerusalén, después de que dos hombres armados abrieran fuego en una parada de colectivo. Entre las seis víctimas fatales de este atentado, se encontraba la argentina Sarah Mariela Voloj de Mendelson, que estaba en la parada en ese momento.

Si bien residía en Israel desde pequeña, Mendelson era ciudadana argentina. En el momento de su muerte se encontraba esperando el colectivo para dirigirse a la sede ubicada en Nayot del movimiento Bnei Akiva, un movimiento juvenil religioso de ese país, según comunicaron desde la institución.

Además, trabajaba como directora de Relaciones Internacionales dentro de esta misma organización, donde se destacaba por su compromiso comunitario.

Una de las incertidumbres aún es la edad real de Sarah. Mientras algunos medios expresaron que tenía 57 años, desde medios israelíes señalaron que tendría 60.

El comunicado tras la muerte de la ciudadana argentina Desde el movimiento expresaron: "Sarah trabajó durante décadas como directora de Relaciones Gubernamentales en el departamento de tesorería del movimiento y fue asesinada camino a su trabajo en la sede nacional en el barrio de Nayot de Jerusalén", comenzó el comunicado.