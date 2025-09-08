Palito Ortega figura en Forbes y sorprende con una fortuna de millones de dólares

Palito Ortega, aquel joven que salió de Tucumán con sueños y una guitarra, se mantiene como un ejemplo de constancia.

Palito Ortega acumuló una fortuna millonaria que lo ubica entre los artistas más ricos de la Argentina y así lo confirmó la revista Forbes en su ranking más reciente. El cantante tucumano, con más de seis décadas de trayectoria, aparece en el segundo lugar con un patrimonio estimado en once millones de dólares, cifra que generó comentarios y asombro.

Palito Ortega, ejemplo y dedicación La carrera de Ramón Bautista Ortega, su nombre real, es un ejemplo de constancia y de impacto cultural. Más de 28 millones de discos vendidos, 33 películas como protagonista y un repertorio que marcó a varias generaciones explican parte de ese capital. Sus canciones fueron himnos en los años 60 y siguen sonando en celebraciones familiares y en radios de todo el país.

palito ortega 1.jpg

Su simpatía, su estilo y su sonrisa lo convirtieron en un ídolo popular que trascendió épocas y modas. Pero su historia no se limita al escenario ni al estudio de grabación. Durante los años 90, Palito sorprendió al país al dar un paso hacia la política, primero como gobernador de Tucumán y luego como senador nacional. Una faceta distinta que amplió su presencia pública.

Ese recorrido diverso consolidó su perfil como figura influyente, capaz de moverse en distintos ámbitos sin perder cercanía con la gente. Su fortuna, además, refleja una carrera gestionada con inteligencia y visión, donde supo transformar su éxito artístico en estabilidad económica y en un legado que lo mantiene vigente.