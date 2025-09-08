Atentado en Jerusalén: se confirmó que una de las víctimas es argentina
La identidad de la ciudadana argentino-israelí fue confirmada por su yerno, quien comentó también que vivía en Israel desde niña.
Una de las seis víctimas fatales del atentado es Jerusalén es la argentina Sarah Mendelson, líder del movimiento juvenil Bnei Akiva. La misma tenía 60 años y vivía en Israel desde que era niña.
La información fue brindada por el yerno de Sarah en diálogo con la prensa de Israel y se conoció también que pertenecía a las líneas sionistas. En ese contexto fue que, semanas atrás, estuvo presente en el sitio de la masacre del festival Nova, cerca del kibutz de Nir Oz, donde el terrorismo palestino asesinó a cientos de jóvenes.
Según informaron desde el país de Medio Oriente, Mendelson estaba yendo a su trabajo en la oficina del movimiento Bnei Akiva, cuando cayó abatida por el tiroteo terrorista contra un autobús.
Quienes son las otras víctimas del atentado en Jerusalén
- Yaakov Pinto: con 25 años, estaba recientemente casado. Había migrado de España.
- Rabino Levi Yitzhak Pash: impartía estudios de Torá en Jerusalén.
- Israel Mentzer (28 años) y Yosef David (43): ambos estudiantes religiosos que residían en el barrio de Ramot.
- Rabino Mordechai Steinsteg: americano de 79 años que migró a Israel en 1993.