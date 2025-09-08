Atentado en Jerusalén: se confirmó que una de las víctimas es argentina

Una de las seis víctimas fatales del atentado es Jerusalén es la argentina Sarah Mendelson, líder del movimiento juvenil Bnei Akiva. La misma tenía 60 años y vivía en Israel desde que era niña.

La información fue brindada por el yerno de Sarah en diálogo con la prensa de Israel y se conoció también que pertenecía a las líneas sionistas. En ese contexto fue que, semanas atrás, estuvo presente en el sitio de la masacre del festival Nova, cerca del kibutz de Nir Oz, donde el terrorismo palestino asesinó a cientos de jóvenes.