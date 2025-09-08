Un tiroteo en el norte de Jerusalén deja al menos 6 muertos según informa la policía de Israel
La policía israelí dijo que dos hombres armados fueron "neutralizados" después del ataque en una parada de autobús, en el que otras siete personas resultaron gravemente heridas.
Seis personas murieron y más de cinco resultaron gravemente heridas en un ataque a tiros perpetrado por palestinos armados en Jerusalén, según informaron paramédicos y la policía israelí.
El servicio de ambulancias israelí Magen David Adom identificó entre los muertos a tres hombres de unos 30 años, y una mujer y un hombre de unos 50.
Nueve personas con heridas de bala fueron trasladadas a hospitales y otras tres resultaron heridas por cristales rotos.
El primer ministro Benjamin Netanyahu se encuentra en el lugar donde ocurrió el ataque.
La policía israelí informó que dos "terroristas" llegaron en un vehículo y abrieron fuego contra una parada de autobús en el cruce de Ramot, en las afueras del norte de la ciudad.
Un agente de seguridad y un civil respondieron al fuego y neutralizaron a los atacantes, añadió.
Hasta ahora ningún grupo armado se ha atribuido la responsabilidad del ataque.
Más información en breve
