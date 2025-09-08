Doble filicidio en Uruguay: un jockey secuestró y asesinó a sus hijos

Las víctimas fatales fueron identificadas como Alfonsina (2) y Francisco (6). La principal hipótesis que investiga la fiscalía.

Un doble filicidio mantiene en vilo a Uruguay. Un hombre de 28 años era buscado por la Policía desde el miércoles pasado, luego de que la madre de los dos menores denunció que los había secuestrado. El viernes, los cuerpos de los chicos fueron hallados en un auto, en el fondo de un arroyo.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Alfonsina (2) y Francisco (6). Los restos de los menores fueron hallados por la Policía uruguaya dentro de un auto en el fondo del arroyo Don Esteban. A su vez, los efectivos hallaron el cadáver de Andrés Morosini Rechoppa, padre de los menores.

Cómo fue la búsqueda de los menores Todo comenzó a partir de la denuncia de Micaela Ramos, expareja de Morosini, quien indicó que su ex la amenazó verbalmente, se llevó a sus hijos por la fuerza y escapó a toda velocidad.

Gracias al análisis de las cámaras de seguridad, los agentes detectaron el auto de Morosini, un BYD rojo, Tras tres días de búsqueda, los efectivos hallaron el vehículo en el fondo del arroyo.