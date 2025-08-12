Se conocieron escalofriantes detalles del filicidio que conmociona a Misiones

El filicidio que mantiene en vilo a Misiones dejó como saldo dos muertos y dos heridos de gravedad. Se aguardan los resultados de la autopsia a las víctimas.

Este lunes, un filicidio conmocionó a la provincia de Misiones, donde un hombre, identificado como José Ricardo Ferreyra (47), asesinó a sus dos hijos a machetazos e hirió gravemente a su pareja y a su cuñado. Tras el terrible hecho, el hombre se suicidó.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Mariano Ferreyra (21), con discapacidad motriz severa, y Evelyn Ferreyra (13). Por otro lado, la esposa y el cuñado del atacante resultaron heridos de gravedad, por lo que debieron ser trasladados al hospital Madariaga. En estos momentos, se encuentran internados con pronóstico reservado.

Habló una de las hermanas del filicida de Misiones En las últimas horas, Julia, una de las hermanas del agresor, describió al hombre y detalló que le hizo sospechar de un trágico final. En primer lugar, mencionó que José era "un tipo muy cerrado, no hablaba con nadie y solo especulaba".

Sobre el trágico hallazgo, la mujer indicó que aquella noche llamó a su cuñada, pero no obtuvo respuesta. En busca de respuestas, Julia llamó a su otra hermana y le preguntó si sabía algo. "Me respondió que él salió de la casa de mi mamá el domingo a la mañana y que después no fue más", contó en diálogo con El Territorio.

Por lo tanto, llamó al 911. "Una patrulla se presentó rápido y les dije que estaba sospechando que algo no estaba bien. Quería saber si mi cuñada estaba ahí, si tomó una pastilla y se durmió, porque para mí no era normal. Todos los días me manda mensajes y ya hacía dos días que no me escribía", manifestó.