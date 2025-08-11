Horror en Misiones: mató a sus dos hijos a machetazos y luego se suicidó

El filicidio ocurrió este domingo en el barrio de San Jorge, Posadas. La policía encontró al hombre colgando de un tirante del techo.

La familia vivía en el barrio San Jorge, en la capital de Posadas, Misiones.

Un nuevo caso de filicidio ocurrió en Misiones este domingo, cuando un hombre, identificado como José Ricardo Ferreyra (47) mató a sus dos hijos a machetazos, hirió a su mujer embarazada y a un cuñado, y luego se suicidó.

Los escabrosos detalles del filicidio en Misiones El hecho fue reportado esta mañana, cerca de las 7, en una vivienda ubicada en el barrio de San Jorge, Posadas. La Policía de Misiones irrumpió en el lugar a pedido de una hermana del obrero, quien reportó que desde el sábado a la mañana no tenía novedades de sus familiares.

Según se informó, al llegar a la casa, los efectivos hallaron al hombre de 47 años pendiendo de un tirante del techo. Debajo, yacía sin vida Evelyn, su hija de 13 años, con una herida cortante en el cuello.

En otro sector de la vivienda, se halló el cuerpo de Mariano, su hijo de 21 años quien tenía una discapacidad motriz severa, también con un corte en el cuello.

Por su parte, la mujer del obrero, identificada como Paola Vieira (44), fue hallada con lesiones cortantes en el cuello y trasladada de urgencia en ambulancia al hospital Madariaga.