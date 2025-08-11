Horror en Misiones: mató a sus dos hijos a machetazos y luego se suicidó
El filicidio ocurrió este domingo en el barrio de San Jorge, Posadas. La policía encontró al hombre colgando de un tirante del techo.
Un nuevo caso de filicidio ocurrió en Misiones este domingo, cuando un hombre, identificado como José Ricardo Ferreyra (47) mató a sus dos hijos a machetazos, hirió a su mujer embarazada y a un cuñado, y luego se suicidó.
Los escabrosos detalles del filicidio en Misiones
El hecho fue reportado esta mañana, cerca de las 7, en una vivienda ubicada en el barrio de San Jorge, Posadas. La Policía de Misiones irrumpió en el lugar a pedido de una hermana del obrero, quien reportó que desde el sábado a la mañana no tenía novedades de sus familiares.
Te Podría Interesar
Según se informó, al llegar a la casa, los efectivos hallaron al hombre de 47 años pendiendo de un tirante del techo. Debajo, yacía sin vida Evelyn, su hija de 13 años, con una herida cortante en el cuello.
En otro sector de la vivienda, se halló el cuerpo de Mariano, su hijo de 21 años quien tenía una discapacidad motriz severa, también con un corte en el cuello.
Por su parte, la mujer del obrero, identificada como Paola Vieira (44), fue hallada con lesiones cortantes en el cuello y trasladada de urgencia en ambulancia al hospital Madariaga.
Lo mismo ocurrió con Hugo Ríos (43), cuñado del homicida, que también presentaba un cuadro de discapacidad y residía en el fondo de la misma propiedad.
La Policía continúa trabajando en el lugar junto a peritos y la Justicia, mientras se investigan las circunstancias y el móvil del filicidio.