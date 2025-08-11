Ahorcó y mató con un ladrillo a su beba: prendió fuego su casa para ocultar el crimen
Tras asesinar a su beba de ocho meses, la mujer incendió su casa y se dio a la fuga. Finalmente, la autora del filicidio fue detenida por la Policía.
Un nuevo filicidio tuvo lugar en el partido bonaerense de Avellaneda, donde una mujer ahorcó y mató con un ladrillo a su beba. Luego, la agresora prendió fuego su casa con la intención de ocultar el crimen. Finalmente, tras darse a la fuga, fue detenida.
El aberrante hecho ocurrió este lunes, en una casa ubicada en un pasillo de la calle Campichuelo al 4270, en la localidad bonaerense de Villa Domínico. Allí, la mujer ahorcó y mató con un ladrillo a su beba de ocho meses.
Según trascendió, con la intención de ocultar el filicidio, la mujer prendió fuego su casa. Las llamas afectaron a las casas linderas y tras un arduo trabajo, los Bomberos lograron controlar el incendio.
La captura de la sospechosa
A su vez, efectivos de la Policía se hicieron presentes en el lugar y llevaron a cabo un operativo donde detuvieron a la mujer, quien se dio a la fuga tras incendiar la vivienda.
La acusada quedó a disposición de la fiscalía de turno. En estos momentos, se busca determinar si la mujer comprende la gravedad de sus actos. Además, los investigadores buscan saber cuál fue el motivo detrás del filicidio.