Filicidio en Córdoba: una madre asesinó a puñaladas a su hijo de 14 años

Un nuevo filicidio mantiene en vilo a la provincia de Córdoba , donde una mujer fue detenida e imputada acusada de haber asesinado de múltiples heridas de arma blanca a su hijo adolescente de 14 años. Según trascendió, la mujer tendría problemas psiquiátricos.

El estremecedor episodio ocurrió el miércoles, en un domicilio de barrio Alberdi, en la ciudad de Río Cuarto. Allí, el menor de 14 años fue hallado muerto en el interior de la vivienda. Según trascendió, la mujer habría llamado a su marido y le advirtió que su hijo estaba herido. Cuando el hombre llegó al domicilio, se encontró con que el joven estaba sin signos de vida.

Desde el Ministerio Público Fiscal informaron que la Fiscalía de Fuero Múltiple N°1 de Río Cuarto, a cargo de Pablo Jávega, detuvo a la mujer y la imputó por el delito de homicidio calificado.

Aunque se tratan de las primeras horas de investigación, las autoridades informaron que la acusada, de 47 años, tendría problemas psiquiátricos, por lo que no descartan que haya sufrido un brote.

Este martes un filicidio conmocionó al partido bonaerense de Lomas de Zamora . Un hombre de 52 años, identificado como Alejandro Rufo, asesinó a puñaladas a su hijo de 8 años. Tras el crimen, el hombre que padece problemas psiquiátricos debió ser internado y quedó detenido.

La madre de la víctima fue quien llamó al 911 para denunciar que no podía comunicarse con su marido. Ante la denuncia, los efectivos se hicieron presentes en el domicilio ubicado en la calle Díaz Vélez 192.

Una vez dentro de la vivienda, los efectivos de la Policía Bonaerense se encontraron con una escabrosa escena. Por un lado, Rufo estaba en el living con manchas de sangre y una herida de arma blanca en el abdomen. Por el otro, el menor de 8 años, identificado como Enzo Joaquín, fue hallado sin vida sobre la cama matrimonial. Según trascendió, la víctima presentaba una herida cortante.

Por último, la causa quedó a cargo de la fiscal Fabiola Juanatey, de la UFI N°2 de Lomas de Zamora, y fue caratulada como “homicidio agravado por el vínculo”. Aún se aguardan los resultados de los peritajes psiquiátricos para determinar si comprendía la criminalidad de sus actos.

Noticia en desarrollo...