Se supo quién es la mujer que asesinó a puñaladas a su hijo de 14 años en Córdoba

Una mujer de 47 años fue detenida e imputada acusada de haber asesinado de múltiples heridas de arma blanca a su hijo.

El filicidio ocurrió en una casa de barrio Obrero, en la ciudad de Río Cuarto.

Un nuevo filicidio mantiene en vilo a la provincia de Córdoba, donde una mujer fue detenida e imputada acusada de haber asesinado de múltiples heridas de arma blanca a su hijo adolescente de 14 años. En estos momentos, se aguardan los resultados de la autopsia al cuerpo de la víctima.

En las últimas horas, se conoció la identidad de la agresora. Se trata de María Juárez (47), quien vivía en una casa de barrio Obrero, en la ciudad de Río Cuarto. Según trascendió, tendría problemas psiquiátricos, por lo que no descartan que haya sufrido un brote.

El filicidio que conmocionó a Córdoba El estremecedor episodio ocurrió el miércoles. Según trascendió, la mujer habría llamado a su marido y le advirtió que su hijo estaba herido. Cuando el hombre llegó al domicilio, se encontró con que el joven estaba sin signos de vida.

Desde el Ministerio Público Fiscal informaron que la Fiscalía de Fuero Múltiple N°1 de Río Cuarto, a cargo de Pablo Jávega, detuvo a la mujer y la imputó por el delito de homicidio calificado.