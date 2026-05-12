Una preceptora confesó que se "patinó" 50 mil dólares destinados al viaje de egresados de sus alumnos

Un escandaló se desató en la comunidad educativa del interior de la provincia de Buenos Aires cuando más de una treintena de familias denunciaron a la preceptora de la Escuela Técnica N°1 de Bragado por presuntamente gastarse, el dinero con el que alumnos iban a viajar a El Bolson. Según lo trancendido, la suma sería cercana a 50 mil dólares.

La mujer, que trabajaba en la institución desde hace 15 años y estaba a cargo de administrar los fondos, confesó ante las autoridades escolares que se "patinó la plata" cuando fueron a confrontarla a su domicilio.

Para poder tener el viaje, que originalmente debía realizarse entre octubre y noviembre del año pasado, las familias no solo pagaron cuotas mensuales de casi un millón de pesos por alumno , sino que también trabajaron durante más de un año en rifas, ventas de comida y eventos para cubrir los costos.

Se estima que la cifra total de la estafa ronda los 50 mil dólares. "No son familias pudientes, son mega trabajadoras", lamentó Delfina, hermana de uno de los estudiantes afectados, quien calificó la actitud de la preceptora como "cínica y retorcida".

Para ocultar el desvío de los fondos, la acusada habría utilizado diversas maniobras dilatorias. Inicialmente, les dijo a los padres que el viaje se cancelaba por problemas con la aerolínea, llegando incluso a falsificar documentos para respaldar su mentira.

Tras el receso escolar, dio nuevas fechas para abril, pero luego dejó de responder mensajes alegando haber perdido su teléfono institucional y se tomó una licencia por enfermedad.

La causa está en manos de la Justicia de Mercedes, desde donde se encuadró el caso como una presunta estafa agravada debido al abuso de confianza.

Las familias también exigen que la mujer y su esposo, quien también se desempeña en la escuela, sean apartados de sus cargos. A pesar del golpe económico y emocional, los vecinos de Bragado han comenzado una colecta solidaria para intentar que los 38 alumnos damnificados puedan concretar finalmente su experiencia educativa.