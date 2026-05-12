Accidente fatal: un hombre murió tras chocar de llenó contra la parte trasera de un camión en la Ruta 7

Un motociclista de 29 años murió la mañana de este martes tras protagonizar un violento accidente sobre Ruta 7 , en San Martín, luego de impactar contra la parte trasera de un camión que circulaba por la misma vía. El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 985, en la zona de Alto Verde.

De acuerdo con información policial, tanto el camión marca Iveco modelo 170-30 con semirremolque, como la motocicleta Honda 150 cc , circulaban por Ruta Nacional 7 en sentido Oeste cuando, por causas que todavía son materia de investigación, el rodado menor terminó chocando desde atrás contra el transporte de carga.

El hombre abordo del rodado menor murío tras el impacto. En tanto, el conductor del camión resultó ileso.

Producto del fuerte impacto, el motociclista quedó tendido sobre el asfalto y murió en el lugar antes de poder ser trasladado. La víctima fue asistida por profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado ( SEC ), quienes constataron el fallecimiento en la escena.

El conductor del camión, un hombre de 42 años oriundo de Pergamino, Buenos Aires, no sufrió lesiones y el test de alcoholemia realizado arrojó resultado negativo.

Pericias en la zona del accidente

Tras el accidente, la circulación en la zona quedó parcialmente afectada mientras trabajaban efectivos policiales y peritos para determinar la mecánica del siniestro.

En el lugar intervinieron personal de Subcomisaría Giagnoni, Vial San Martín , personal de la Unidad Especial de Patrullaje San Martín (UEP) y Policía Científica, que realizaron las pericias ordenadas por la autoridad judicial.