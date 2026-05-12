Rompió el silencio el golpeador de Pilar: admitió agresiones ante la Justicia pero negó el abuso
Federico Balbuena (34) amplió su declaración ante la Justicia por las acusaciones de su expareja por abusos y violencia de género. Admitió haberla golpeado.
En una reciente ampliación de su declaración indagatoria, Federico Balbuena, el empresario de 34 años detenido en Pilar, reconoció haber golpeado a su expareja, Camila Romero, aunque intentó justificar sus actos describiendo su vínculo con la denunciante como una "relación tóxica Además, negó haber abusado de ella.
Ante la fiscal Marcela Semería, quien está a cargo del caso, el imputado manifestó sentirse "arrepentido" y aseguró que nunca tuvo la intención de lastimar a la joven. Tras su detención, Balbuena enfrenta cargos por abuso sexual con acceso carnal y lesiones agravadas en un contexto de violencia de género.
Respecto a la acusación de violación, el detenido afirmó que, tras los episodios violentos, solían mantener relaciones íntimas de mutuo acuerdo, llegando a declarar ante la fiscalía que "siempre que peleábamos, arreglábamos todo en la cama". También brindó detalles sobre hechos específicos, como una disputa en mayo de 2023 por equipos de trabajo y otra en septiembre de 2024 vinculada a la venta de un vehículo, admitiendo que en ambos casos la situación escaló a agresiones físicas.
Las pruebas que complican al golpeador de Pilar
A pesar del descargo y el arrepentimiento expresado por el imputado, la causa incorpora videos de cámaras de seguridad que muestran ataques brutales, incluyendo tirones de pelo e intentos de asfixia ocurridos dentro del departamento que compartían.
Además, la fiscalía cuenta con testimonios de excompañeros de trabajo que describieron un patrón de maltrato y denigración constante hacia la víctima durante los cinco años que duró la relación.