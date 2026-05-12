Rompió el silencio el golpeador de Pilar: admitió agresiones ante la Justicia pero negó el abuso

Federico Balbuena (34) amplió su declaración ante la Justicia por las acusaciones de su expareja por abusos y violencia de género. Admitió haberla golpeado.

Federico Nicolás Balbuena fue detenido este martes por el brutal ataque que perpetró contra su expareja Camila Romero en Pilar.

En una reciente ampliación de su declaración indagatoria, Federico Balbuena, el empresario de 34 años detenido en Pilar, reconoció haber golpeado a su expareja, Camila Romero, aunque intentó justificar sus actos describiendo su vínculo con la denunciante como una "relación tóxica Además, negó haber abusado de ella.

Ante la fiscal Marcela Semería, quien está a cargo del caso, el imputado manifestó sentirse "arrepentido" y aseguró que nunca tuvo la intención de lastimar a la joven. Tras su detención, Balbuena enfrenta cargos por abuso sexual con acceso carnal y lesiones agravadas en un contexto de violencia de género.

Respecto a la acusación de violación, el detenido afirmó que, tras los episodios violentos, solían mantener relaciones íntimas de mutuo acuerdo, llegando a declarar ante la fiscalía que "siempre que peleábamos, arreglábamos todo en la cama". También brindó detalles sobre hechos específicos, como una disputa en mayo de 2023 por equipos de trabajo y otra en septiembre de 2024 vinculada a la venta de un vehículo, admitiendo que en ambos casos la situación escaló a agresiones físicas.

Las pruebas que complican al golpeador de Pilar A pesar del descargo y el arrepentimiento expresado por el imputado, la causa incorpora videos de cámaras de seguridad que muestran ataques brutales, incluyendo tirones de pelo e intentos de asfixia ocurridos dentro del departamento que compartían.

ataque Pilar El sospechoso tiene otras causas penales abiertas. Captura de video