Operativos en Luján de Cuyo: robos frustrados, una persecución y armas secuestradas

Distintos operativos policiales realizados en las últimas horas en Luján de Cuyo terminaron con cinco personas aprehendidas , una persecución de varios kilómetros, armas secuestradas y la recuperación de un automóvil robado . Los procedimientos se desarrollaron en medio de patrullajes preventivos desplegados en distintos puntos del departamento.

De acuerdo con información policial, durante la madrugada del lunes y las últimas horas, efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje Lujan de Cuyo ( UEP ) intervinieron en hechos vinculados a robos, agresiones y maniobras sospechosas.

Uno de los procedimientos comenzó luego de un alerta por un robo agravado ocurrido en calle Los Álamos en la zona de Vertientes del Pedemonte .

Con los datos aportados sobre el vehículo utilizado por los sospechosos, policías montaron un operativo cerrojo y localizaron un Toyota Yaris con características similares circulando por inmediaciones de calles Paso y San Martín .

Toyota yaris secuestrado tras una persecución. En su interior había una escopeta, un chaleco de transporte y una funda porta placa policial

Cuando los efectivos intentaron detener la marcha del rodado, sus ocupantes escaparon a toda velocidad y se inició una persecución que se extendió durante varios kilómetros hasta llegar al barrio Covimet. Durante el escape, uno de los sospechosos descartó un arma de fuego sobre la vía pública.

Finalmente, uno de los involucrados, un hombre de 44 años, fue reducido y detenido por los policías.

Al inspeccionar el vehículo, los efectivos descubrieron que la patente colocada no coincidía con el dominio grabado en los cristales y además constataron que el automóvil registraba un pedido de secuestro activo por hurto agravado.

Dentro del rodado también encontraron una escopeta, un chaleco de transporte y una funda porta placa policial.

Asaltaron a dos adolescentes

Otro procedimiento ocurrió en inmediaciones de calles Sáenz Hernández y Ricchieri, donde dos adolescentes denunciaron haber sido asaltados por un delincuente armado que les robó los teléfonos celulares.

WhatsApp-Image-2026-05-11-at-12.39.00-980x737 El arma de fuego fue encontrada por efectivos policiales en la vía pública.

Con las características aportadas, policías iniciaron un seguimiento a pie y lograron detener al sospechosos, un joven de 21 años, en cercanías de calle Juan XXIII.

Posteriormente, durante un rastrillaje en la zona, los efectivos encontraron una pistola que había sido descartada durante la fuga.

Tres detenidos tras una agresión en Vistalba

La seguidilla de procedimientos culminó en Vistalba, en inmediaciones de calles Las Praderas y zona comercial del distrito, donde policías intervinieron tras una agresión ocurrida en un drugstore ubicado en la zona comercial del distrito.

Dos jóvenes denunciaron haber sido atacados por un grupo de hombres que ya había protagonizado incidentes previos en el lugar.

Gracias a la rápida intervención policial, tres sospechosos fueron aprehendidos y quedaron a disposición de la Justicia.