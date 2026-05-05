Operativos preventivos en Maipú: secuestro de motos y la detención de un sospechoso armado tras un robo

Una serie de operativos policiales realizados durante el fin de semana en el departamento de Maipú dejó como resultado múltiples intervenciones , entre ellas el secuestro de motos, varias aprehensiones y el sospechoso de un robo detenido con un arma de fuego.

De acuerdo con la información policial, los procedimientos estuvieron a cargo de la Jefatura Departamental Maipú y se desarrollaron en distintos puntos del distrito. Como resultado, se retuvieron 20 motocicletas y un automóvil .

En paralelo, 13 personas fueron aprehendidas : cuatro de ellas por su presunta vinculación con delitos , mientras que las restantes registraban medidas pendientes ante la Justicia, como citaciones o comparendos.

Uno de los hechos más relevantes tuvo lugar en jurisdicción de la Comisaría 49°, donde efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje Maipú ( UEP ) lograron detener a un hombre de 45 años, acusado de haber cometido un robo momentos antes.

ok El sujeto fue detenido tras haber cometido un robo momentos antes

El episodio se inició tras la denuncia de un hombre que aseguró haber sido despojado de dinero en la intersección de calles Digta y María Auxiliadora. A partir de un rápido operativo en la zona, los uniformados lograron ubicar al sospechoso a escasa distancia del lugar del hecho.

Al momento de su detención, los efectivos le secuestraron un revólver calibre 22 corto y el dinero que había sido denunciado como robado.

El individuo fue trasladado a la Comisaría Décima y quedó a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones correspondientes.