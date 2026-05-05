Una pasajera se descompensó en un micro de larga distancia y murió en la terminal de Neuquén

La pasajera viajaba desde Río Cuarto. Se descompensó al bajar del micro y, pese a las maniobras de RCP y la asistencia médica, falleció en el terminal.

Una pasajera de 84 años que había viajado desde Río Cuarto se descompensó al bajar del micro en la terminal de Neuquén.

Una pasajera de 84 años murió este martes al mediodía en la terminal de ómnibus de la ciudad de Neuquén, luego de sufrir una descompensación al descender de un micro de larga distancia que había tomado en la ciudad cordobesa de Río Cuarto.

El hecho ocurrió después de las 13 en la plataforma 23 de la estación terminal cuando la mujer, que viajaba junto a su hija, comenzó a sentirse mal tras completar el trayecto. Ambas habían abordado el servicio en Río Cuarto, en un recorrido que unía Jujuy y Esquel, teniendo por destino final la capital neuquina.

Al arribar a la Estación Terminal de Ómnibus de Neuquén (ETON), la mujer se descompensó, lo que generó un rápido operativo de emergencia.

Reanimación de la pasajera Efectivos policiales que se encontraban en el lugar acudieron de inmediato y comenzaron a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) sobre la cinta asfáltica, mientras se solicitaba la presencia de una ambulancia.

Minutos después, personal del servicio de emergencias SIEN llegó a la terminal, pero al iniciar la atención médica confirmaron que la mujer ya no presentaba signos vitales.