Conmoción en Misiones: hallaron muerta a una pasajera en un micro que llegó desde Buenos Aires

Hallaron sin vida a una mujer en un micro que llegó a Posadas desde Buenos Aires; investigan las causas y ordenaron una autopsia.

La mujer de 55 años fue hallada luego de que todos los pasajeros descendieran del micro al llegar a Misiones.

Un momento de conmoción se vivió este miércoles en Misiones, luego de que hallaran el cuerpo sin vida de una pasajera que viajaba en un micro de larga distancia proveniente de Buenos Aires. El hecho fue descubierto cuando la unidad llegó a la Terminal Quaranta, en Posadas.

La muerte de la mujer se confirmó durante la mañana, después de que empleados de la empresa constataran que aún permanecía en el micro una vez que el resto de los pasajeros había descendido. Al intentar despertarla, advirtieron que no presentaba signos vitales, por lo que se alertó a las autoridades.

La identidad de la mujer que falleció en el micro Allí se confirmó la muerte de la víctima, que fue identificada como Mariana Pizarro, de 55 años. En las próximas horas se le realizará una autopsia para determinar la causa del fallecimiento.

En el lugar trabajó personal de la Policía Científica junto a médicos, quienes confirmaron el deceso y comenzaron con las pericias correspondientes en la unidad.