Quién era Serena Andreatta, la joven argentina que murió en un accidente de micro en Australia

Serena Andreatta, una joven argentina de 26 años nacida en Rosario, murió de forma trágica durante un viaje turístico por Australia. El accidente ocurrió el fin de semana, cuando el micro en el que viajaba junto a una amiga, volcó en el estado de Queensland. Su acompañante se encuentra hospitalizada y se desconoce su estado de salud.

La joven había construido una vida atravesada por la búsqueda de experiencias internacionales. Desde hacía varios años recorría distintos países y compartía en sus redes sociales paisajes, anécdotas y reflexiones personales sobre cada destino.

Valentina viajaba junto a Serena en el momento del accidente en Australia.

Nacida en Rosario, su camino combinó formación académica, trabajo en el exterior, turismo y proyectos propios. Entre 2018 y 2020 estudió Administración, Dirección de Empresas y Accounting en la Escuela Superior de Comercio de la Universidad Nacional de Rosario. En mayo de 2020 se instaló en Italia, donde comenzó una nueva etapa laboral. Allí trabajó como camarera y recepcionista en hoteles, mientras avanzaba en su experiencia vinculada al turismo y la vida fuera de Argentina.

De Rosario al mundo: Europa, Asia y Australia

Durante los últimos años, Serena recorrió países de Europa, América y Asia. Su vida, según mostraba en redes sociales, estaba marcada por el movimiento, el descubrimiento de nuevas culturas y el contacto con personas de distintas partes del mundo. En 2025 pasó más de seis meses entre Vietnam y Tailandia. Uno de los lugares que más la marcó fue la isla Koh Tao, reconocida como un destino elegido por mochileros y amantes del buceo.

Joven argentina Australia accidente (2) La joven argentina compartía sus experiencias en redes sociales. Instagram/@sereandreatta

Desde ese lugar compartió una reflexión sobre el impacto personal que le había generado esa experiencia: “Vivir en una isla paradisíaca, estar en patas todo el día, conocer las profundidades del infinito azul y por ende las mías. Dicen que nunca te vas siendo la misma que llegaste, y puff cuánta verdad… crecimiento puro”, escribió en Instagram.

Ese espíritu viajero también la llevó a Australia, donde se encontraba realizando uno de sus recorridos turísticos junto a Valentina Accardi cuando ocurrió el accidente fatal.

El accidente en Australia

Serena Andreatta falleció tras el vuelco del micro en el que circulaba por el estado de Queensland, en Australia. El hecho ocurrió durante el fin de semana y dejó además a otras personas heridas. Su amiga Valentina Accardi sobrevivió al accidente y permanece internada en el Hospital Universitario de Townsville, bajo observación.

Joven argentina accidente Australia (1) Serena fue la única víctima fatal del vuelco en Australia.

Además, otras dos personas resultaron gravemente heridas y fueron trasladadas en helicóptero a distintos centros médicos.

El mensaje del primer ministro de Queensland

Tras conocerse la tragedia, el primer ministro de Queensland, David Crisafulli, expresó su pesar por lo ocurrido. “Son jóvenes que están viviendo el viaje de sus vidas en un país extranjero. Que les arrebaten eso es profundamente doloroso”, manifestó.