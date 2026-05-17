Detuvieron en Brasil a un hombre por racismo en pleno vuelo: "Olor a negro" y "los monos andan en los árboles"

Un alto ejecutivo chileno de la empresa pesquera Landes quedó detenido en Brasil tras protagonizar un episodio de insultos racistas y homofóbicos durante un vuelo internacional de Latam Airlines. El hecho ocurrió el 10 de mayo, en una aeronave que cubría la ruta entre São Paulo y Frankfurt.

El directivo regresaba de una reunión vinculada a la feria Interzoo 2026, realizada en Alemania. Según trascendió, tenía una trayectoria de más de diez años dentro de la compañía.

Durante el trayecto, el pasajero realizó comentarios discriminatorios contra un integrante de la tripulación . En ese contexto, utilizó expresiones ofensivas vinculadas al color de piel, además de gestos e imitaciones racistas.

El episodio también incluyó frases despectivas de carácter homofóbico. En reiteradas ocasiones, el detenido habría repetido: “Para mí es un problema ser gay”. Además, en medio de la discusión con las azafatas, expresó: “La piel negra. ¿Qué más? El olor a negro, a brasileño”.

Luego, cuando las tripulantes le advirtieron que podía ser desembarcado y le pidieron reiteradamente que regresara a su asiento tras agredir a un pasajero, el hombre volvió a lanzar insultos racistas: “¿Por qué? No lo conozco. A ti, negro, mono, no te conozco. Eres un mono, los monos andan en los árboles”, dijo, mientras imitaba sonidos de un mono.

La detención se concretó tras el aterrizaje en el aeropuerto internacional de Guarulhos, durante una escala en el regreso a Chile. Las autoridades brasileñas intervinieron luego de la denuncia presentada por la aerolínea.

El descargo de la empresa donde trabajaba

Tras conocerse el grave hecho de racismo y homofobia, la compañía en la que trabajaba el acusado emitió un comunicado en el que informó que el ejecutivo fue suspendido de manera preventiva. Además, aclaró que ningún tipo de agresión justifica ese accionar.

“Landes ha tomado conocimiento a través de los medios de comunicación de los hechos ocurridos el pasado 10 de mayo en un vuelo comercial de Latam, que involucra a un ejecutivo de la empresa”, comienza el comunicado oficial.

“Frente a esta situación, y luego de no haber sido informada oportunamente del incidente en cuestión, Landes manifiesta públicamente que condena de manera categórica y sin matices todo acto de discriminación, racismo u homofobia. Este tipo de conductas son absolutamente incompatibles con los valores de Landes y su política de No Discriminación, que rige para todos los colaboradores de la empresa”, concluyó.