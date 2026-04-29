Detuvieron a un hincha de Boca, acusado de racismo contra plateístas de Cruzeiro: el video del gesto

Durante el entretiempo en Belo Horizonte, un fanático de Boca fue identificado y filmado mientras realizaba movimientos que, supuestamente, imitaban a un mono.

Boca Juniors cayó este martes por la noche 1-0 contra Cruzeiro por la fecha 3 de la Copa Libertadores. Fue un duelo muy trabado y picante, como los que suelen ofrecer los choques entre equipos argentinos y brasileños, que se jugó también en las tribunas, y en el que hubo que lamentarse, una vez más, de hechos extradeportivos.

Como ya se convirtió en una triste costumbre, en medio de las provocaciones cruzadas, hubo algunas que sobrepasaron los límites de las "chicanas futboleras", y un hincha xeneize terminó siendo señalado y detenido por realizar gestos racistas a la parcialidad local.

El video del hincha de Boca denunciado por racismo en Brasil El video del hincha de Boca denunciado por racismo en Brasil El hecho se produjo durante el entretiempo. Mientras algunos plateístas del Raposa realizaban la típica ofensa de mostrar billetes de reales y romper los de pesos argentinos, un fanático del cuadro de la Ribera comenzó a agarrarse las orejas y hacer gestos con sus brazos en los que, según denunciaron mediante videos que circularon en redes, imitaba los movimientos de los monos.

El hincha señalado rápidamente fue identificado por la Policía y apresado. Desde que en Brasil endurecieron las penas por racismo en 2023, ahora el detenido se expone a un juicio muy severo y hasta podría recibir una condena de entre 2 y 5 años de cárcel.