La Justicia deja a un paso del juicio oral al policía acusado de agredir a una jubilada frente al Congreso

La Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible un recurso de la defensa del oficial Nicolás Emanuel Céspedez. De este modo, quedó firme su procesamiento.

La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal dio un paso decisivo para el avance de la causa contra el policía federal Nicolás Emanuel Céspedez, al rechazar un planteo que buscaba revertir su procesamiento por la agresión a la jubilada Beatriz Blanco, por la que fue imputado por el delito de lesiones leves agravadas por el abuso de su función.

Con la firma de los jueces Guillermo Yacobucci, Angela Ledesma y Alejandro Slokar, el tribunal penal consideró que la defensa no logró demostrar una "cuestión federal" ni impugnó una "sentencia definitiva", ratificando así lo actuado por las instancias anteriores. Así, no solo confirmaron la figura penal en su contra, sino que mantuvieron un embargo de 40.000.000 de pesos sobre los bienes del uniformado.

Cómo fue la agresión en el Congreso Los hechos que llevaron al oficial al banquillo de los acusados ocurrieron el 12 de marzo de 2025. En medio de una manifestación de jubilados en las inmediaciones del Congreso Nacional, Beatriz Blanco fue rociada con gas pimienta y empujada por personal policial.

Según el registro médico y la denuncia de la querella, la mujer cayó al piso y sufrió un traumatismo encéfalo-craneano con una herida cortante en la región occipital que requirió sutura. En su declaración, Blanco recordó el momento con crudeza: “Cuando estaba en el suelo el mismo policía que me atacó extrajo una lata y me roció con gas pimienta en la cara y los ojos. Pensé que me estaba muriendo”.

Por su parte, Céspedez intentó justificar su accionar alegando un "acto reflejo" ante supuestas agresiones de los manifestantes, e incluso llegó a señalar a la propia víctima como una de las agresoras. Sin embargo, para la querella, este argumento es solo un "vano intento de mejorar su situación procesal".