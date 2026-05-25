Tensión en Las Heras por amenazas contra un efectivo policial: su casa esta bajo custodia

El efectivo denunció que varios hombres con los que mantiene conflictos desde hace tiempo llegaron hasta su vivienda y lo amenazaron.

Momentos de tensión se vivieron en el barrio 26 de Enero, en Las Heras, luego de que un efectivo policial denunciara haber sido amenazado por un grupo de sujetos con los que mantiene conflictos de vieja data. La justicia ordeno una consigna policial fija para prevenir otra escena.

De acuerdo con información policial, la situación se registró cuando un llamado alertó sobre presuntas amenazas con arma de fuego en la Manzana 25 del mencionado barrio. Al arribar al lugar, efectivos entrevistaron al morador de la vivienda, quien resultó ser un policía que presta servicios en la Unidad Investigativa Departamental Las Heras (UID).

Fueron hasta su casa y lo amenazaron Según relató el uniformado, varios hombres llegaron hasta su domicilio, golpearon la puerta e intentaron provocarlo mediante insultos y amenazas, incitándolo a salir a la calle.

De acuerdo con la denuncia, algunos de los involucrados residen a pocos metros de la vivienda, específicamente en una propiedad ubicada dos casas de la víctima.

Tras tomar conocimiento de la situación, se dispuso la instalación de una consigna policial fija en el domicilio para prevenir nuevos incidentes. Además, se ordenó la presencia de una movilidad de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) con dotación completa y armamento largo en la zona.