Un entrenador de fútbol acusado por abuso sexual habría estafado a su vecino por $77 millones

Mientras avanza la investigación por presunto abuso sexual de adolescentes en Neuquén , el entrenador de fútbol del club Unión Vecinal de la provincia también quedó involucrado en una causa por estafas millonarias. La primera denuncia fue presentada por Mario, un vecino que asegura que su familia quedó atrapada en una deuda de 77 millones de pesos tras una serie de maniobras financieras irregulares.

El entrenador de fútbol acusado de abuso sexual en Neuquén ahora también acumula otra denuncia por presunta estafa a su vecino.

La hija de Mario, Julieta, trabajó durante cuatro años junto al ahora imputado en un estudio jurídico de Neuquén mientras avanzaba en la carrera de Abogacía. Según relató la familia, existía una relación cercana construida durante décadas, ya que ambas familias compartían un vínculo de extrema confianza desde hacía más de 25 años.

Con el correr de los meses comenzaron a detectarse créditos, consumos y movimientos bancarios desconocidos a nombre de la joven. La familia aseguró que gran parte de las operaciones ya estaban judicializadas cuando lograron advertirlas, debido a que las comunicaciones con bancos y entidades financieras se realizaban mediante correos electrónicos falsos y chats creados en nombre de las víctimas.

Según la denuncia, el acusado habría utilizado documentación personal y datos de clientes y allegados para gestionar créditos online sin autorización. Mario sostuvo que muchas de las maniobras se realizaron de manera completamente virtual, con recibos de sueldo adulterados, firmas digitales falsas y extensiones de tarjetas enviadas a distintos domicilios.

Crecen las sospechas y aparecen más damnificados

A medida que avanzó la investigación comenzaron a surgir nuevos casos similares. Mario afirmó que conoce al menos 16 personas afectadas económicamente y señaló que las deudas vinculadas a estas presuntas maniobras podrían alcanzar los mil millones de pesos.

Parte de las validaciones biométricas utilizadas para trámites previsionales habrían sido empleadas luego para abrir cuentas y solicitar préstamos.

La causa tomó todavía más relevancia cuando se conocieron las denuncias por delitos contra la integridad sexual de adolescentes que entrenaba en el club. De acuerdo con la investigación judicial, el acusado habría construido vínculos con jóvenes a través del fútbol, incluyendo entrenamientos, viajes y encuentros fuera del ámbito deportivo.

La Justicia lo imputó por abuso sexual, grooming, corrupción de menores, promoción de la prostitución y exhibiciones obscenas. Además, el expediente sostiene que parte del dinero obtenido mediante créditos fraudulentos habría sido utilizado para financiar viajes, regalos y compras de dispositivos electrónicos.

Mientras tanto, la familia de Julieta inició acciones penales y civiles tanto contra el acusado como contra las entidades bancarias por presuntas fallas en los controles.