Dos incendios hicieron saltar las alarmas durante el feriado de 25 de Mayo

Durante horas de la tarde se produjeron dos incendios que provocaron que se desplieguen operativos para controlar las llamas.

Dos incendios generaron preocupación durante el feriado del 25 de Mayo. Los siniestros se produjeron durante horas de la tarde de este lunes en Luján de Cuyo y Godoy Cruz, y provocaron la intervención de sendas divisiones de Bomberos.

El incendio que alteró la tranquilidad en el barrio Terrazas del Río en Luján de Cuyo Uno de los hechos se registró a las 19:18 horas en una vivienda ubicada en la Manzana C del barrio Terrazas del Río, en Luján de Cuyo. Según el reporte oficial, un ciudadano se comunicó a la línea de emergencia para avisar que se estaría incendiando un inmueble.

Ante esta situación, personal policial se trasladó hacia la zona y constató que una habitación precaria situada en el fondo del patio se estaba incendiando. Para controlar las llamas acudió personal de bomberos, que realiza tareas de enfriamiento. Según la información oficial, hubo pérdidas totales y no se reportaron personas lesionadas.

La víctima, Juan Marcelo Zabala, de 47 años, detalló que los habitantes de la casa se encontraban en la parte delantera del inmueble y fueron alertados de la situación por un vecino. Si bien se investigan las causas del siniestro, éste habría tenido su origen a partir de un cortocircuito eléctrico.

En Godoy Cruz se encendieron las alarmas con un incendio en el barrio Sol y Sierra Por su parte, durante la noche de este lunes, Bomberos Voluntarios de Godoy Cruz informaron sobre un incendio en el barrio Sol y Sierra.