Madre de familia y profesora de yoga: quién era Ana Lía Corte, la mujer hallada muerta en Bariloche

La mujer de 52 años había sido vista por última vez el pasado 8 de mayo en San Carlos de Bariloche y fue encontrada sin vida al sur de la ciudad.

La búsqueda de Ana Lía Corte terminó este martes de la peor manera. La mujer de 52 años, que había sido vista por última vez el pasado 8 de mayo en San Carlos de Bariloche, fue encontrada sin vida en la zona de La Barda, al sur de la ciudad.

Según trascendió, el cuerpo fue hallado en un barranco y presentaba signos de desmembramiento. A partir de ahora, el Cuerpo Médico Forense realizará la autopsia correspondiente para establecer las causas y circunstancias de la muerte.

Quién era Ana Lía Corte, la mujer hallada muerta en Bariloche Según relataron familiares y allegados durante los días de búsqueda, Ana Lía era profesora de yoga y practicaba actividades deportivas como trekking y esquí. Estaba casada desde hacía 26 años con Milton Marques, de nacionalidad brasileña, y tenían un hijo de 12 años.

Tras la desaparición, Marques había difundido un comunicado en el que explicó que su esposa atravesaba un tratamiento psiquiátrico desde 2019, año en el que fue diagnosticada y comenzó a recibir medicación.

El hombre también subrayó que no era la primera vez que Ana Lía desaparecía. En 2021, durante las restricciones sanitarias por la pandemia, se ausentó de su vivienda en medio de una jornada de lluvias intensas y fue encontrada al día siguiente en una playa con un cuadro de hipotermia.