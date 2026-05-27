Tras casi 20 días desaparecida, hallaron muerta a Ana Lía Corte en Bariloche: los escabrosos detalles

Ana Lía Corte , la mujer que estaba desaparecida desde hacía casi 20 días en San Carlos de Bariloche , fue hallada muerta el martes por la tarde luego de que los vecinos de la zona alertaran a la Policía por la presencia de restos humanos en un barranco de la zona de La Barda.

De acuerdo con lo informado, el hallazgo ocurrió en La Barda, un área ubicada en la intersección de calle Arrayanes, entre Onelli y la barda, en el sur de la ciudad. Tras la notificación, el Ministerio Público Fiscal inició distintas diligencias en el lugar. La Fiscalía de turno dispuso el resguardo inmediato de la escena y ordenó tareas de rastrillaje que se extendieron durante toda la noche.

En el operativo participaron agentes de Fiscalía, personal policial de prevención, integrantes de la Brigada de Investigaciones y miembros del Gabinete de Criminalística. En tanto, los familiares confirmaron que los restos hallados correspondían a la mujer desaparecida. Sin embargo, todavía resta el resultado oficial de la autopsia para establecer de manera formal la identidad y avanzar sobre las circunstancias del hecho.

Todo el material encontrado fue trasladado a la morgue del hospital zonal de Bariloche, donde el Cuerpo Médico Forense llevará adelante las evaluaciones correspondientes. Además, las muestras extraídas serán sometidas a estudios de ADN en el Laboratorio de Genética Forense del Ministerio Público Fiscal.

El caso de Ana Lía Corte

Ana Lía Corte, de 52 años, había sido vista por última vez el viernes 8 de mayo en el barrio Melipal. A partir de ese momento se inició un operativo de búsqueda para intentar determinar su paradero.

Las cámaras de seguridad fueron uno de los elementos centrales de la investigación. Según pudieron reconstruir los investigadores, la mujer tomó un colectivo de la línea 51 y descendió en el centro de Bariloche. Desde entonces, no se supo nada más de ella.

Por ese motivo, la fiscalía ordenó que los operativos se centraran en la zona de la barda del Ñireco, Chalhuaco, edificios abandonados y hasta en la localidad de Villa La Angostura.

La sorprendente revelación de su pareja

Días antes del hallazgo, la pareja de Corte, Milton Marques, publicó un mensaje en su cuenta de Facebook para referirse a la situación psiquiátrica de la mujer y a la cronología de los hechos vinculados con la búsqueda.

Captura de Pantalla 2026-05-27 a la(s) 09.20.41 El mensaje del marido de Ana Lía Corte. Facebook

Según indicó en la publicación, el objetivo del mensaje era “reflejar fehacientemente” lo ocurrido y “evitar especulaciones sin fundamentos”.

“En el año 2021, en plena pandemia y ya medicada, se ausentó de la casa una tarde de lluvia intensa y fue encontrada la mañana siguiente en la playa del kilómetro 4 con un cuadro de hipotermia. Su búsqueda fue exhaustiva y solo exitosa gracias a la ayuda de un perro especialmente entrenado que la encontró en un sitio que se había rastrillado anteriormente”, expresó en la publicación.

Asimismo, contó que en el último año había pasado “momentos muy estables” hasta el último mes, cuando volvió a presentar cuadros de insomnio y depresión.

“La familia y amigos hemos estado siempre presentes en el tratamiento y la vida cotidiana de Analía. Siendo un sostén de amor y cariño, intentando fortalecer su hermosa personalidad y autoestima”, confesó y agregó: “Creo que solo quien ha pasado por la desaparición de un familiar y haya convivido con alguien con diagnóstico psiquiátrico podrá entender la situación que atravieso”.