Quién era el mendocino que murió tras perder el control del auto y caer a un zanjón de Godoy Cruz

Lo que comenzó como un trágico accidente vial en Godoy Cruz terminó derivando en una investigación tan impactante como indignante. Javier Aguiló, un mendocino de 51 años radicado desde hace años en Buenos Aires, murió durante la madrugada del sábado l uego de caer con su Audi A3 a un canal aluvional.

Sin embargo, mientras avanzaban las pericias, surgió un dato inesperado: alguien habría aprovechado el accidente para robarle pertenencias cuando ya estaba muerto.

Aguiló era ingeniero en sistemas y muy conocido entre amigos y allegados. Había viajado junto a su pareja desde Buenos Aires para pasar el fin de semana largo en Mendoza y reencontrarse con familiares y amistades de la provincia.

La tragedia ocurrió cerca de las 4 de la madrugada en inmediaciones de la rotonda del Puente San Vicente y San Francisco de Asís .

De acuerdo con información oficial, el hombre conducía un Audi A3 blanco cuando, por motivos que todavía son materia de investigación, perdió el control del vehículo y terminó cayendo al canal aluvional.

Auto zanjón Efectivos y cuerpos médicos encontraron a la víctima sin signos vitales.

Hasta el lugar llegaron efectivos policiales, Bomberos y médicos del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), quienes descendieron hasta el interior del zanjón y confirmaron el fallecimiento del conductor.

Un detalle extraño dentro del auto

Mientras trabajaban sobre la escena, los pesquisas detectaron algo que rápidamente despertó sospechas. Según fuentes vinculadas a la investigación, la víctima tenía los bolsillos revueltos y faltaban pertenencias personales y documentación.

Pero lo más llamativo apareció dentro del vehículo: un DNI perteneciente a un joven de 25 años domiciliado en Godoy Cruz que no tenía ninguna relación con Aguiló.

Ese hallazgo cambió por completo el rumbo de la investigación.

Volvió a la escena y terminó detenido

Horas después del accidente, el propio dueño del documento apareció nuevamente en el lugar donde había ocurrido la tragedia.

La situación llamó la atención de los investigadores, especialmente porque el joven no logró justificar de manera convincente por qué estaba allí ni cómo había llegado su DNI hasta el interior del Audi.

Con el correr de las horas, la principal hipótesis comenzó a apuntar a que el sospechoso habría ingresado al vehículo después del choque para sustraer objetos de valor aprovechando el estado de la víctima.

Finalmente, el hombre terminó detenido bajo la figura de “hurto calamitoso”, un delito que contempla robos cometidos en contextos de desastre o sobre personas imposibilitadas de defenderse.