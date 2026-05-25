Accidente en Maipú: perdió el control del auto, chocó contra un árbol y terminó internada de gravedad

La conductora perdió el control del rodado y chocó contra un árbol en Maipú. Fue encontrada inconsciente y trasladada de urgencia al Hospital Central.

La mujer debió ser traslada de urgencia al Hospital Central, tras chocar con un árbol en Maipú.

Una violenta secuencia vial ocurrió durante la madrugada en Maipú, luego de que una mujer resultara gravemente herida tras perder el control del automóvil que conducía e impactar contra un árbol a un costado de la calzada. La mujer debio ser traslada de emergencia al Hospital Central.

De acuerdo con información policial, el hecho se registró a la 1 sobre Carril El Resplandor, antes de llegar a Ruta 50, cuando varios llamados a la línea de emergencia 911 alertaron sobre un fuerte choque protagonizado por un Peugeot 307.

La encontraron inconsciente dentro del vehículo Cuando policías y profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) arribaron al lugar, encontraron a la mujer inconsciente dentro del habitáculo del automóvil.

Tras ser estabilizada, la víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Central, donde ingresó con diagnóstico de politraumatismos y traumatismo encéfalo craneano grave.