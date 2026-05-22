Lo arrestaron por violar la prohibición de acercamiento a su expareja y amenazarla con un cuchillo en Maipú

El sospechoso tenía una prohibición de acercamiento vigente. Fue capturado por la Policía tras un patrullaje preventivo en el barrio Unidos por una Esperanza.

Un hombre fue detenido este viernes tras amenazar a su expareja con un cuchillo en su casa de Maipú. El sospechoso tenía una prohibición de acercamiento vigente hacia la mujer, por lo que desobedeció la orden judicial. Mediante un operativo policial, fue capturado en las cercanías y quedó tras las rejas.

El episodio ocurrió durante la noche de este jueves en el barrio Unidos por una Esperanza, cuando efectivos de la Comisaría 49ª realizaban patrullajes preventivos y fueron alertados sobre una situación de violencia de género en una vivienda de la zona.

A partir de esa información, los uniformados se desplazaron rápidamente hasta el domicilio y comenzaron con las primeras averiguaciones para localizar al presunto agresor.

Operativo y detención en Maipú Minutos después, el sospechoso fue individualizado en las inmediaciones y los efectivos procedieron a su detención. Durante el procedimiento, los funcionarios secuestraron un arma blanca que el hombre llevaba entre sus pertenencias.

Posteriormente, la víctima fue entrevistada por el personal policial y manifestó que su expareja había ingresado a su domicilio y la amenazó con el cuchillo secuestrado, de acuerdo con las fuentes del hecho.