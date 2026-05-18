Declaración informativa y prohibición de acercamiento para el panadero denunciado por amenazas a su madre

Un nuevo capítulo sumó recientemente una de las causas que enfrenta el reconocido panadero mendocino Cristian Miguel Di Betta Massola en la Justicia provincial. El exprecandidato a concejal de Maipú fue citado por la denuncia de amenazas contra su madre y se abstuvo a declarar. Además, le impusieron una prohibición de acercamiento .

El empresario e influencer Cristian Di Betta se presentó el pasado miércoles 13 ante el fiscal Correccional Tomás Guevara , quien lo instó a comparecer en el Polo Judicial Penal . Fue luego de analizar la denuncia radicada en enero de este año y luego ampliada en marzo, cuando Alicia Massola —propietaria junto a su esposo, Miguel Di Betta, de la Panadería y Confitería Cristián — ofreció mayores detalles sobre las presuntas amenazas que sufrió por parte de su hijo.

A partir de eso, el representante del Ministerio Público Fiscal ( MPF ) decidió tomarle una declaración informativa, un mecanismo que permite a una persona sindicada por un delito a presentarse ante la Justicia y ofrecer su versión de los hechos, sin llegar a ser imputada.

En ese acto, a Cristian Di Betta se le designó un defensor de Pobres y Ausentes y manifestó que se abstenía a declarar en el expediente. Seguidamente, el fiscal Guevara determinó que el panadero iba a poder mantenerse en libertad , pero le fijó una serie de condiciones que deberá cumplir para evitar ser detenido: fijar domicilio, permanecer a disposición de la Justicia y abstenerse a obstaculizar la investigación.

Asimismo, se le impuso una restricción de acercamiento hacia su madre, así como también al domicilio de la mujer y los lugares que suele frecuentar. También se le prohibió contactarse con su progenitora, ya sea de forma personal, telefónica o virtual, señalaron a MDZ fuentes allegadas al expediente.

El duro relato de la denunciante

De acuerdo con la presentación judicial que realizó Alicia Massola, asistida por sus abogados Francisco Castro y Federica Massola, todo ocurrió el 25 de junio del año pasado, minutos después de las 10.30, cuando la mujer iba camino a su domicilio de Godoy Cruz y, en le camino, recibió un llamado telefónico de su hijo.

Al atender, sostiene esa versión, Cristian Di Betta comenzó a gritarle, diciendo que ella tenía la culpa por los conflictos que había mantenido con su padre, con respecto a su rol en la panadería familiar, ya que ese mismo día su padre lo desvinculó completamente del comercio.

En medio de la llamada, surge del expediente, el influencer mendocino le lanzó una fuerte advertencia a su madre: "Te doy tiempo hasta esta noche para que saques a ese hijo de puta de la panadería si no te juro que te mato a vos, a él y prendo fuego todo el local", en referencia a su padre, Miguel Di Betta, explicó la mujer.

En ese sentido, Massola afirmó ante las autoridades judiciales que ese fue el último día que habló con su hijo, ya que le hizo sentir "miedo" y "temor".

Otra causa en Delitos Económicos

En paralelo, Cristian Di Betta enfrenta junto a su pareja, Laura Silvina Alcaraz, otra denuncia por defraudación y suscripción engañosa de documentos, tal como lo reveló previamente este portal.

Para los abogados del matrimonio propietario de la Panadería y Confitería Cristián, que funciona hace más de 40 años en Luzuriaga, Maipú, ambos incurrieron en irregularidades en la facturación, que durante varios años estuvo a cargo de Alcaraz.

Básicamente, afirmaron en la presentación judicial que los dueños del comercio encontraron remitos que jamás habían pasado por las manos de Miguel Di Betta, pero que tenían su firma, claramente falsificada.

En esa causa, liderada por la fiscal de Delitos Económicos Gabriela García Cobos, no hubo mayores novedades hasta este lunes y se aguardaba por los resultados de una serie de medidas solicitadas por los representantes legales de Miguel Di Betta y Alicia Massola.