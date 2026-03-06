El duro relato de la madre del reconocido panadero denunciado por amenazas: "Tengo temor de que me haga algo"

Las denuncias contra el reconocido panadero y empresario maipucino Cristian Di Betta avanzan en la Justicia provincial. Esta semana, su madre declaró en el expediente que investiga por presuntas amenazas al otrora candidato a concejal en las últimas elecciones municipales y aportó mayores detalles sobre el conflicto familiar.

Por su parte, los padres de Di Betta, quien se transformó en un fenómeno viral al crear la "medialuna más grande del país" , presentaron días atrás una querella contra su hijo ante un Tribunal Penal Colegiado de la provincia, por el delito de concurrencia desleal , al entender que siguió utilizando la marca del comercio de sus padres para desviar la clientela a su favor. Ante eso, un juez hizo lugar a la acción penal, por lo que el popular panadero enfrentará un nuevo proceso.

Al mismo tiempo, los abogados Francisco Castro y Federica Massola , quienes representan al matrimonio propietario de la Panadería y Confitería Cristián , la cual funciona hace más de 40 años en Luzuriaga, Maipú, aguardan por los resultados de una serie de medidas solicitadas en el expediente que lidera la fiscal de Delitos Económicos Gabriela García Cobos por defraudación y suscripción engañosa de documentos .

Alicia Massola , madre de Di Betta, relató que el 25 de junio del año pasado, pasadas las 10.30, salió de un turno médico en Maipú y emprendió el regreso a su domicilio de Godoy Cruz . En el camino, recibió un llamado telefónico de su hijo, a quien atendió como lo hacía usualmente.

Inmediatamente, surge de esa versión, Cristian Di Betta le dijo a los gritos que ella tenía la culpa de lo sucedido y que "no unía a la familia". Seguidamente, en medio de otras "barbaridades", tal como lo describió la denunciante, el popular panadero le lanzó una fuerta advertencia: "Te doy tiempo hasta esta noche para que saques a ese hijo de puta de la panadería si no te juro que te mato a vos, a él y prendo fuego todo el local", en referencia a su padre, Miguel Di Betta , explicó la mujer.

Sin título La concurrida y tradicional Panadería y Confitería Cristián funciona hace más de 40 años en Luzuriaga, Maipú.

Massola aseguró ante las autoridades judiciales que ese fue el último día que habló con su hijo, ya que sus dichos le hicieron sentir "miedo" y "temor", de acuerdo con la declaración.

"Tengo temor"

Frente a eso, la mujer fue consultada si cree que el denunciado es capaz de llevar a cabo ese tipo de acciones y respondió: "No se, pero tengo el temor de que entre a mi domicilio y me haga algo, porque Cristian puede ingresar por lo que él tiene contactos".

Posteriormente, los funcionarios le pidieron que explicara el motivo que condujo a esa situación y contó que su hijo tiene problemas con su marido y propietario de la tradicional Panadería y Confitería Cristián, donde él trabajaba. Y agregó que ese día su esposo "se cansó y lo echo, porque le dio a elegir entre su pareja y él", aclarando que "Cristian eligió su pareja".

Asimismo, reveló que, en ese momento, no quiso llamar a la línea de emergencias 911 y tampoco radicó la denuncia en sede judicial, ya que confió en que iban a poder resolver el conflicto con su hijo, pero que el tiempo paso y todo siguió igual.

PORTADA CRISTIAN DI BETTA El empresario Cristian Di Betta quedó desvinculado de la Panadería y Confitería Cristián a mediados del año pasado. Instagram.

En ese sentido, Massola agregó que el mismo día en que decidió presentarse ante la Justicia vivió otro episodio similar. Fue el 9 de enero, alrededor de las 17.30, cuando estaban abriendo su panadería y notaron la presencia de un hombre desconocido, quien estaba sentado esperando la apertura de la vinoteca ubicada en un local contigüo.

De forma inesperada, contó la mujer, el sujeto le preguntó si ella era Alicia y le advirtió que "tuviera cuidado" porque su hijo "estaba muy enojado". La denunciante afirmó que "se quedó helada" y nunca más volvió a ver a ese hombre. Aparentemente, esa situación la llevó a tomar la decisión de denunciar a Cristian Di Betta.

En tanto, también reveló que, en otra ocasión, el 16 de febrero una de sus empleadas de la panadería recibió un mensaje de su hijo en su celular: "Le decía que nos agarraramos esta semana. Yo vi el mensaje y le saqué una foto", aseveró.

A partir de la ampliación en la denuncia por amenazas, la causa que se encontraba a cargo de la Oficina Fiscal Godoy Cruz, ahora pasará a la órbita de una fiscalía especializada correspondiente y a partir de allí se desarrollaran una serie de medidas para sumar mayor carga probatoria al expediente y así definir la situación de Cristian Di Betta.