Es mendocino, hizo viral la medialuna gigante y ahora será candidato a concejal en Maipú

Cristian Di Betta no es un dirigente político tradicional ni viene de una estructura partidaria histórica. Es panadero, comerciante y heredero de un oficio familiar que lleva más de cuatro décadas en Maipú . En febrero dará un paso inesperado: será candidato a concejal por el frente Proyecto Maipú Nuevo Rumbo, una lista integrada por empresarios y productores que busca llegar al Concejo Deliberante por fuera de la política clásica.

Su nombre se volvió conocido a nivel nacional en los últimos mese gracias a una creación tan simple como disruptiva: la medialuna más grande del país. Mide 70 centímetros, pesa más de un kilo y medio y se convirtió en furor en redes sociales y medios. Esa misma medialuna fue la que lo llevó desde Luzuriaga hasta los estudios del canal de streaming OLGA, en Buenos Aires.

La historia explotó casi de casualidad. Durante una transmisión en vivo del programa Soñé que volaba, conducido por Migue Granados, el equipo llamó a distintas panaderías del país por el consumo de pastelitos del 25 de Mayo. La charla derivó y terminó con la revelación: en Maipú había una medialuna gigante que se vendía para compartir entre seis personas.

Al día siguiente, Di Betta se subió a un micro rumbo a Buenos Aires con las cajas cargadas. Llegó con lo justo, caminó las últimas cuadras tras un control policial y terminó mostrando su creación en vivo. “Una locura hice”, dijo al aire, mientras Granados bromeaba sobre el tamaño y proponía preparar café con leche “en un balde”.

La panadería Cristián no nació con él. Fue fundada por su padre y hoy cumple 46 años en el barrio San Eduardo, en Luzuriaga. Di Betta continuó el legado familiar, sumando innovación, presencia en redes y productos que se salen de lo común sin perder el espíritu de comercio de cercanía.

Cristian Di Betta integra una lista de empresarios que competirá en Maipú por fuera del radicalismo y el peronismo tradicional.

No es la primera vez que uno de sus productos trasciende Mendoza. En 2021, tras la consagración de la Selección argentina en la Copa América, creó alfajores artesanales con la frase de “MIrá que te como” del Dibu Martínez.

Del reconocimiento municipal a la decisión política

En 2024, el propio municipio de Maipú reconoció su trayectoria. El intendente Matías Stevanato le entregó una placa por su innovación comercial y su aporte al desarrollo local. Di Betta agradeció el gesto y destacó el trabajo de su familia y del equipo que sostiene el negocio desde hace años.

imgi_18_Panaderia-Cristian-Maipu-3 Cristian Di Betta, el panadero que se hizo viral por la medialuna gigante, será candidato a concejal en Maipú por un frente de empresarios y productores. Municipalidad de Maipú

Sin embargo, pocos meses después, el panadero decidió involucrarse en política desde la vereda opuesta al oficialismo. Será candidato por Proyecto Maipú Nuevo Rumbo, un frente que se presenta con una consigna clara: ninguno de sus integrantes vive de la política.

Desde el frente aseguran que no buscan cargos sino resultados. Plantean que quien sabe pagar impuestos, sueldos y servicios entiende mejor cómo debe administrarse el dinero público.

El espacio se define como una alternativa a las estructuras tradicionales. Empresarios, productores y comerciantes que aseguran estar cansados de las mismas recetas y decidieron competir por una banca en el Concejo Deliberante. “Los que dan trabajo se cansaron”, repiten puertas adentro.