El Frente Verde presentó a sus candidatos de cara a las elecciones municipales

El frente es una alianza entre el Partido Verde y Libres del Sur. Participará de las elecciones en los seis municipios; tal y como lo confirmó también el peronismo disidente kirchnerista, el sector peronista vinculado a la conducción del partido y el radicalismo en alianza con La Libertad Avanza. Aspiran precisamente a consolidarse como tercera fuerza y aprovechar el quiebre del peronismo para arrebatarle concejales, principalmente en las comunas donde gestionan: La Paz, Maipú, Santa Rosa y San Rafael.

En un comunicado, desde el Frente Verde destacaron que las listas "expresan una construcción colectiva, con protagonismo de vecinos y vecinas que conocen de primera mano las problemáticas locales y que han trabajado durante años en sus comunidades, muchas veces por fuera de los cargos y de la política tradicional".

En Luján de Cuyo , la lista es encabezada por Emir Laurel , de 32 años, padre y empleado de comercio. En el comunicado señalaron que "cuenta con una extensa trayectoria de trabajo social, acompañando a familias de los barrios más vulnerables del departamento y promoviendo emprendimientos productivos colectivos como herramienta de inclusión y desarrollo".

En La Paz , la candidata principal es Melisa del Castillo , de 40 años, madre, profesora de Química y comerciante. "Se destaca por su participación activa en la creación y sostenimiento de merenderos y comedores comunitarios, articulando redes solidarias junto a comerciantes del departamento", advirtieron.

En Santa Rosa, encabeza la lista Richard Cobo, profesor de Educación Física y referente en su comunidad. "Con más de 50 años, ha dedicado su vida al deporte social, la inclusión y el cuidado del ambiente, organizando actividades recreativas y campamentos educativos para niños, niñas y jóvenes", relataron.

En Rivadavia, la lista es liderada por Miriam “Mimí” Di Pietro, de 55 años, esposa, madre y vecina del departamento. "Técnica Superior en Administración Pública, ha participado activamente en gestiones barriales para el acceso al gas natural, la pavimentación de calles y la conformación de cooperativas mediante programas de inclusión social. También integró el operativo del Censo 2022, experiencia que fortaleció su conocimiento de las múltiples realidades del departamento", señalaron desde el Frente.

En Maipú, la lista es encabezada por Carlos Quiroz, de 34 años, trabajador del sector privado. "En los últimos años comenzó a involucrarse activamente en distintas problemáticas locales, participando en iniciativas vinculadas a la mejora de servicios, el desarrollo comunitario y el fortalecimiento del rol ciudadano en la vida municipal, lo que lo impulsó a dar un paso más y asumir un compromiso político directo", relataron.

Finalmente, en San Rafael, encabeza la lista Fabiola Edith Carrión, de 49 años. "Integra el sistema de Bomberos Voluntarios desde el año 2000 y cuenta con una amplia trayectoria en formación y gestión institucional, habiendo estado a cargo de Escuelas de Cadetes a nivel regional en la provincia de Santa Fe. Es técnica en Recursos Humanos y desde 2022 reside en una zona rural del distrito Cañada Seca, donde se involucró activamente en problemáticas vinculadas a la seguridad rural y al cuidado del ambiente. Desde hace más de un año colabora con la Asamblea por el Agua en San Rafael. En el ámbito privado se desempeña como Organizadora Profesional de Espacios, orientada a la optimización de entornos rurales y urbanos", expresaron.