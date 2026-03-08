Subsidios de luz: Chaco, Corrientes y Formosa piden extender el beneficio por el calor que persiste en marzo

Con el objetivo de aliviar el costo de las facturas de energía eléctrica durante los meses de mayor consumo, las distribuidoras de energía de las provincias de Chaco , Corrientes y Formosa solicitarán a la Secretaría de Energía de la Nación la extensión del subsidio eléctrico vigente inclusive hasta el mes de marzo.

La iniciativa surgió tras una reunión de trabajo realizada en la ciudad de Resistencia, Chaco, entre representantes de la empresa de energía de Chaco (Secheep), la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC) y REFSA, donde se elaboró un documento conjunto que será elevado a Nación solicitando la revisión del esquema actual.

Según lo establecido por el nuevo sistema de subsidios eléctricos del Gobierno nacional, el Chaco está categorizado como “zona muy cálida”, lo que permite que el beneficio alcance hasta los 550 kWh de consumo base mensual entre diciembre y febrero. Sin embargo, en marzo el tope baja a 150 kWh, a pesar de que las temperaturas continúan siendo elevadas.

En declaraciones a la prensa provincial, el presidente de Secheep, José Bistoletti, explicó que el pedido responde a la realidad climática de la región. “Si tenemos en cuenta los registros de los últimos años y el de este 2026, las temperaturas de marzo serán tan cálidas como en los meses previos. Por eso, junto a las distribuidoras de Corrientes y Formosa vamos a solicitar a la Secretaría de Energía de la Nación una revisión del esquema y la extensión del beneficio”, señaló.

El nuevo sistema de subsidios eléctricos fue implementado por el Gobierno nacional en enero de 2026 mediante el Decreto 943/2025, que creó el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) y simplificó la segmentación de usuarios.

De esta manera, el anterior Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) fue reemplazado por el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), estableciendo solo dos categorías: hogares con subsidio y hogares sin subsidio.

El beneficio alcanza a hogares con ingresos menores a tres canastas básicas totales y a grupos vulnerables como viviendas del ReNaBaP, veteranos de guerra o personas con discapacidad.

Cómo funciona el subsidio en el Chaco

En la provincia del Chaco, los hogares que califican reciben una bonificación del 50% sobre el precio de la energía correspondiente al consumo base.

Los topes establecidos son:

550 kWh mensuales en meses de mayor demanda (diciembre, enero y febrero).

300 kWh mensuales en invierno (mayo, junio, julio y agosto).

150 kWh mensuales en meses templados (marzo, abril, septiembre, octubre y noviembre).

Desde Secheep aclararon que el consumo que supere esos valores se abonará a precio pleno, sin subsidio.

Además, durante 2026 se aplicará una bonificación extraordinaria transitoria de hasta el 25%, con reducción progresiva mes a mes, con el objetivo de garantizar una transición gradual y evitar aumentos bruscos en las facturas eléctricas de los usuarios residenciales.

Misiones prorroga la tarifa social

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, anunció la prórroga de la Tarifa Eléctrica Social Provincial. Alcanzará tanto a los usuarios de Energía de Misiones como a los de las cooperativas eléctricas de la provincia. En su cuenta X, remarcó que el objetivo es seguir cuidando el bolsillo de las familias misioneras más vulnerables.

“Para seguir cuidando el bolsillo de las familias misioneras más vulnerables, se prorroga la Tarifa Eléctrica Social Provincial retroactiva al 1 de enero hasta el 30 de abril de 2026, tanto para Energía de Misiones como para las cooperativas de la provincia, garantizando el acceso a este servicio esencial mediante una tarifa bonificada para consumos mensuales de hasta 450 kWh”, anunció el mandatario.

Esta medida impulsada por el Gobierno provincial forma parte de una política sostenida de acompañamiento a los sectores más vulnerables, en un contexto económico nacional complejo, priorizando el derecho al acceso a la energía eléctrica y promoviendo mayor previsibilidad en los gastos familiares.